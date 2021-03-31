8 نصائح تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تطبيق Clubhouse

شهد تطبيق (كلوب هاوس)Clubhouse إقبالًا كبيرًا من المستخدمين منذ بداية هذا العام، حيث تضاعفت قاعدة مستخدميه إلى خمسة أضعاف خلال شهر واحد، فقد وصل عدد مستخدميه في نهاية شهر فبراير الماضي إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم نشيط أسبوعيًا، بدلًا من مليوني مستخدم نشيط أسبوعيًا فقط في نهاية شهر يناير 2021.

يتيح لك تطبيق (Clubhouse) التفاعل مع الآخرين باستخدام صوتك، فكل ما عليك فعله هو تحديد اهتماماتك، ومتابعة أصدقائك والأشخاص الآخرين والانضمام إلى الغرف حيث يتحدث الآخرون عن الموضوعات التي قد تهمك أو ترغب في استكشافها.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق (Clubhouse) متاح لمستخدمي نظام iOS فقط، ولا يزال الاشتراك فيه قائم على دعوة خاصة ممن سبق واشتركوا، وسيُتاح التطبيق لمستخدمي نظام أندرويد بعد شهرين من الآن، حيث أشار ( بول دافيسون) المؤسس المشارك للتطبيق الأسبوع الماضي إلى أن الشركة تعمل بجد لإطلاق إصدار أندرويد من التطبيق، ولكنه قال: “إن الأمر سيستغرق شهرين لتحقيق ذلك“. يبدو أن هذا يشير إلى إطار زمني أقرب إلى أواخر الربيع أو بداية صيف 2021.

إذا كنت تستخدم تطبيق Clubhouse، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها، مثل: الانضمام للتطبيق دون الحاجة إلى دعوة، وإنشاء الغرف وإداراتها باحتراف، وإخفاء الغرف التي لا تعجبك، وحظر شخص ما، وغير ذلك الكثير. إليك بعض النصائح المفيدة التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من تطبيق Clubhouse:

1- انضم إلى تطبيق Clubhouse بدون دعوة:

نظرًا إلى أن الاشتراك في تطبيق كلوب هاوس لا يزال قائم على الدعوات، فلا يمكنك الانضمام إلا عندما يصلك دعوة خاصة من شخص سبق واشترك في التطبيق، ولكن الأعضاء يتلقون عددًا محدودًا من الدعوات، حيث يحصل كل يحصل على دعوتين فقط، وبذلك تكون فرصة الانضمام عبر دعوة صعبة.

ولكن هناك حل بديل للانضمام إلى تطبيق (Clubhouse) دون إضاعة دعوات أي شخص، للتعرف عليه بالتفصيل يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف يمكنك الانضمام إلى تطبيق Clubhouse بدون دعوة؟“.

2- اضبط حسابك في تطبيق Clubhouse:

عند التسجيل في تطبيق (Clubhouse) ستمرّ بمراحل الاشتراك الشائعة الموجودة في معظم التطبيقات لإنشاء حسابك. ولكن إذا كنت مهتمًا بكسب المزيد من المتابعين فيجب عليك ضبط حسابك بشكل احترافي.

احرص على إضافة نبذة عنك في قسم (Bio)، حيث إنها تسمح للآخرين بمعرفة من أنت وماذا تفعل، ولإضافة نبذة عنك في تطبيق Clubhouse يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Clubhouse) في هاتفك.

في الصفحة الرئيسية؛ اضغط على صورة حسابك الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (Add a bio)، ثم اكتب نبذة عن اهتماماتك ونشاطك، ثم اضغط على خيار (تم) Done.

3- انضم إلى الأندية:

بالإضافة إلى إنشاء الغرف والانضمام إليها، يمكن لمستخدمي تطبيق كلوب هاوس أيضًا إنشاء (أندية) Clubs أو متابعتها، ولكن تعتبر غرف الدردشة أحداث مؤقتة في التطبيق، بينما الأندية دائمة، حيث ينضم إليها الأشخاص ويتم إخطارهم بكل غرفة دردشة بدأها النادي، لذلك يعد النادي مكانًا مناسبًا للحصول على المزيد من المتابعين بسرعة في التطبيق.

النادي هو مساحة تسمح للمستخدمين باستضافة محادثات أكثر مع المجتمع الذي يختارونه، وإذا كان لديك نادي خاص بك في تطبيق كلوب هاوس، فأنت مطالب باستضافة لقاءات متكررة مع متابعيك للاحتفاظ بناديك.

يعتبر الانضمام إلى نادي موجود في التطبيق أمرًا بسيطًا للغاية، كل ما عليك فعله هو الضغط على اسم النادي الذي تريد الانضمام إليه، ثم النقر على زر (متابعة) Follow. وإذا انضممت إلى غرفة مرتبطة بنادي، فسيظهر اسم النادي أعلى اسم الغرفة مباشرةً مع رمز منزل بلون أخضر.

ولكن إنشاء نادي خاص بك هو أمر معقد بعض الشيء، ولمعرفة الخطوات اللازمة لإنشائه، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف يمكنك إنشاء نادي خاص بك في تطبيق Clubhouse؟”

4- إعادة تخصيص اهتماماتك:

عند إنشاء حسابك في تطبيق (Clubhouse) سيُطلب منك إعطاء التطبيق الإذن بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك حتى تتمكن من العثور تلقائيًا على أصدقائك ومتابعتهم، وسيطلب منك أيضًا تحديد اهتماماتك التي تقترح عليك غرفًا للانضمام إليها.

ومع ذلك، إذا قمت بتحديد الخيارات على عجل أو تريد تغيير تفضيلاتك بمرو الوقت، يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات في أي وقت:

انتقل إلى تطبيق (Clubhouse) في هاتفك.

في الصفحة الرئيسية؛ اضغط على صورة حسابك الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى إعدادات التطبيق.

اضغط على خيار (الاهتمامات) Interests. وهنا يمكنك حذف أي اهتمام أو إضافة اهتمامات جديدة.

5- إخفاء الغرف التي لا تعجبك:

بناءً على اهتمامك التي أضافتها في تطبيق (Clubhouse) سيظهر لك الكثير من الغرف التي تناقش موضوعات متعددة في صفحتك الرئيسية، ولكن إذا كانت هناك أي غرف لا تريد رؤيتها يمكنك إخفائها من خلال الخطوات التالية:

مرر يمينًا على اسم الغرفة التي لا تريد رؤيتها في صفحتك الرئيسية .

اضغط على خيار (إخفاء) Hide.

6- البحث عن أشخاص محددين في الغرفة:

يمكن للأشخاص الذين يتابعونك في تطبيق (Clubhouse) رؤية الغرف التي تتواجد فيها والانضمام إليها. وقد يجعل هذا الأمر محرجًا إذا كنت تتحدث عن شيء شخصي وكان هناك شخص من دائرتك موجود في الغرفة ولا تريده أن يستمع إليك.

لذلك يوفر التطبيق خيار البحث عن الأشخاص الموجودين في الغرف، حيث إنه من الشاق للغاية التمرير والتحقق من كل شخص إذا كانت الغرفة مزدحمة، للبحث عن أشخاص محددين في غرفة في Clubhouse يمكنك اتباع الخطوات التالية:

عندما تكون في غرفة ما في التطبيق، اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (البحث في الغرفة) Search Room، ثم اكتب اسم الشخص الذي تريد التحقق من وجوده في صندوق البحث.

7- حظر أي شخص يزعجك في تطبيق Clubhouse:

يقوم تطبيق (Clubhouse) على المناقشات الصوتية وبناء عليه من الوارد أن تختلف في الرأي مع أي شخص، حيث لا توجد ضمانات بأن كل شخص تتفاعل معه سيكون مهذبًا ومحترمًا ويراعي قواعد المشاركة في المنصة. وفي هذه الحالات سيكون الضغط على زر الحظر مناسبًا.

لحظر أي شخص في تطبيق (Clubhouse) يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب الشخص الذي تريد حظره، أو اضغط على علامة تبويب البحث الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى واكتب اسمه.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

من القائمة المنسدلة؛ اضغط على خيار (حظر) Block.

لن يتمكن أي شخص قمت بحظره في التطبيق من رؤية أي غرفة تقوم بإنشائها أو تكون فيها مشرفًا أو متحدثًا، ولا يمكنه الانضمام إليها أيضًا، وإذا كان الشخص الذي حظرته يتحدث في غرفة انضممت إليها، ستظل قادرًا على رؤية الغرفة وكذلك الانضمام للتحدث أو الاستماع فقط. ومع ذلك، يدفع التطبيق الغرفة إلى الجزء السفلي من صفحتك الرئيسية، وإذا انضممت أنت والمستخدم المحظور إلى غرفة كمستمعين فقط، فلن تتلقى أي إشعار.

وإذا كنت قلقًا من أن يكتشف الشخص الذي حظرته الأمر، فلن يحدث ذلك. التطبيق لا ينبهه على الإطلاق، ولن يكون قادرًا على الانضمام إلى غرفك أو الاستماع إليك وأنت تتحدث في أي غرفة.

8- الإبلاغ عن إساءة الاستخدام:

إذا قام أحد المستخدمين بمضايقتك أو شارك محتوى غير لائق، فيمكنك اختيار إرسال تقرير بالحادث إلى مسؤولي Clubhouse. إذا قمت بذلك، فسيتلقى المستخدم تحذيرًا رسميًا أو اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل: حذف حسابه بشكل نهائي اعتمادًا على خطورة الموقف.

ولكن يجب عليك إرسال تقرير بالحادثة أثناء جلسة صوتية مباشرة، حيث يحتفظ تطبيق (Clubhouse) دائمًا بتسجيل مؤقت لما يجري في الغرفة بشكل افتراضي، و يمكن استخدام هذه التسجيلات لتأكيد أي حوادث تم الإبلاغ عنها.

ولكن من المهم ملاحظة أنه إذا أبلغت عن حادثة بعد انتهاء الجلسة، فلن يتمكن المسؤولون من الوصول إلى التسجيل الصوتي المؤقت الذي يمكن استخدامه كدليل.

ملاحظة: تحتوي بعض الحسابات في تطبيق (Clubhouse) على علامة تعجب (!)، وهذا يعني أن هذا المستخدم قد قام عدة أشخاص بحظر حسابه، وتستخدم هذه العلامة كنوع من التنبيه لمساعدتك على اتخاذ قرار بشأن متابعة هذا المستخدم أو هل ستسمح له بالتحدث بحرية في الغرفة.





