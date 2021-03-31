هواوي تسجل نمو متواضع في الأرباح السنوية

أعلنت شركة هواوي الصينية عن نمو متواضع في الأرباح السنوية لعام 2020 حيث انخفضت الإيرادات الخارجية بسبب الاضطراب الناجم عن الوباء ووضع الشركة في القائمة السوداء للتصدير بالولايات المتحدة.

وبلغ صافي الأرباح السنوية لعام 2020 نحو 64.6 مليار يوان (9.83 مليارات دولار)، بزيادة 3.2 في المئة، مقارنة بالنمو بنسبة 5.6 في المئة في العام السابق.

وتم وضع هواوي في قائمة سوداء للتصدير بواسطة الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) في عام 2019 وحظرها من الوصول إلى التكنولوجيا الهامة من أصل أمريكي، مما أثر على قدرتها على تصميم رقاقاتها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين.

ووضع الحظر أعمال هواتف هواوي تحت ضغط هائل، حيث قامت الشركة ببيع وحدة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة هونر إلى اتحاد من الوكلاء والتجار في شهر نوفمبر 2020 لإبقائها على قيد الحياة.

ومع ذلك، أفادت هواوي أن أعمالها الاستهلاكية، التي تشمل الهواتف الذكية، جلبت 482.9 مليار يوان، بزيادة 3.3 في المئة على أساس سنوي، وشكلت أكثر من نصف إيرادات الشركة.

وقال متحدث باسم هواوي: إن الارتفاع يرجع جزئيًا إلى النمو في الأجهزة، مثل: الساعات الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة.

وجلبت أعمال الاتصالات للشركة، التي تشمل معدات شبكات 5G نحو 302.6 مليار يوان، بزيادة قدرها 0.2 في المئة فقط عن العام السابق.

وكان نمو هواوي مدفوعًا بسوقها المحلي، حيث ارتفعت الإيرادات في الصين بنسبة 15.4 في المئة لتصل إلى 584.9 مليار يوان.

وتراجعت أعمالها في كل مكان آخر، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 12.2 في المئة إلى 180.8 مليار يوان في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وانخفضت بنسبة 8.7 في المئة إلى 64.4 مليار يوان في بقية آسيا، كما انخفضت بنسبة 24.5 في المئة إلى 39.6 مليار يوان من الأمريكتين.

وارتفعت الإيرادات من قطاع مؤسسات الشركة بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 100.3 مليار يوان، وذلك بالرغم من أنها لا تزال تحقق أصغر إيرادات لمجموعات الأعمال الثلاث.

واستثمرت الشركة 141.9 مليار يوان في البحث والتطوير في عام 2020، ارتفاعا من 131.7 مليار يوان في العام السابق.

وبلغ التدفق النقدي لشركة هواوي من الأنشطة التشغيلية 35.2 مليار يوان، بانخفاض 61.5 في المئة عن العام السابق.





