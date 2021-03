فيات صنعت سيارة Hey Google

أصدرت شركة فيات ثلاث سيارات من فئة 500 تحمل العلامة التجارية Hey Google وتتكامل مباشرةً مع مساعد جوجل الصوتي.

بالنظر إلى تزايد تعريف المركبات من خلال ميزاتها الرقمية، فإن شركات التكنولوجيا تبحث عن شراكات أوثق مع شركات صناعة السيارات، ومع ذلك، فإن التعاون الجديد بين فيات وجوجل هو الأقصى حتى الآن.

وتم تأكيد الشراكة في تدوينة رسمية من جوجل وفيات مع بعض التعديلات التي توضح كيف تختلف مركبات Hey Google من سلسلة 500 هذه عن الأسطول العادي.

ويأتي ذلك بعد أن أصبحت Fiat 500 سيارة الهاتشباك الصغيرة المشهورة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء المساحات الشاسعة من أوروبا في السنوات الأخيرة.

وعلى عكس كل سيارات الشركة الأخرى تقريبًا، يمكنك أن تطلب من مساعد جوجل الحصول على معلومات أساسية حول سيارتك باستخدام أوامر صوتية مثل “Hey Google, ask My Fiat what is my fuel level” والحصول على تعليقات حول السعة الحالية للوقود.

ويمكنك حتى أن تطلب تشغيل أو إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية، وتفعيل إضاءة الطوارئ، بالإضافة إلى التحكم في نظام الترفيه داخل السيارة.

وأضافت فيات لمسات أنيقة للسيارة نفسها للمساعدة في تمييزها عن سيارة فيات 500 العادية، حيث هناك شارات Hey Google والنقاط الملونة من جوجل في جميع أنحاء نموذج Fiat 500 أو Fiat 500L أو Fiat 500X.

ويتميز تنجيد السيارة أيضًا بلمسات أنيقة مع النقاط الملونة عبر جميع مقاعد الركاب وعلامات Hey Google على كل مسند رأس.

وتشتمل المركبات الثلاث – Fiat 500 و Fiat 500 L و Fiat 500 X – على شاشات تعمل باللمس بقياس 7 إنشات مع مساعد جوجل المدمج فيها.

ويمكن لهذا الاتصال مباشرة بنظام Fiat Mopar Connect الذي يتيح لك الوصول إلى جميع أنواع إحصائيات السيارة ونقاط البيانات ومراقبتها من هاتفك أو جهازك اللوحي أو الشاشة الذكية.

ويمكنك التحقق من المكان الذي أوقفت فيه سيارتك، وعدد الأميال التي قطعتها في يوم ما، وإذا كانت سيارتك مقفلة أو غير مقفلة ومستويات الوقود وضغط الإطارات.

كما يمكن مراقبة موقع سيارتك أو رحلاتها عن بُعد وتلقي الإخطارات في حالة السرقة المحتملة أو السرعات الزائدة.

وتتوفر تشكيلة Fiat 500 Hey Google الجديدة قريبًا بثلاثة نماذج – Fiat 500 و Fiat 500 X و Fiat 500 L – في 10 دول أوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وبولندا بسعر يبدأ من 22000 دولار لسيارة Fiat 500، ويصل إلى 30000 دولار لسيارة Fiat 500 X.



وعلاوة على ذلك، إذا قمت بشراء واحدة من الإصدار المحدود من سيارات Fiat 500 Hey Google، فتحصل على حقيبة هدايا تأتي مع إصدار محدود من Nest Hub (الجيل الأول) يحمل علامة Fiat، وغطاء مفتاح، وحقيبة قماش.