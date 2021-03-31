سناب تطور نظارات Spectacles للواقع المعزز

تخطط شركة سناب المطورة لتطبيق سناب شات لمواصلة دفعها نحو الأجهزة، حيث إنها ليست بعيدة عن هذا المجال فقد أصدرت عدة إصدارات من نظارات Spectacles الذكية على مر السنين.

وقد تكون الخطوة التالية عبارة عن زوج جديد من نظارات Spectacles للواقع المعزز وطائرة مسيرة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن The Information.

وتتضمن نظارة Spectacles شاشات حتى يتمكن مرتديها من رؤية تأثيرات الواقع المعزز دون الحاجة إلى استخدام الهاتف، وهي ميزة كانت مفقودة بشكل ملحوظ من جميع نظارة Spectacles التي جاءت من قبل.

وستكون نظارة Spectacles الجديدة مخصصة للمطورين والمبدعين، بدلاً من المستهلكين، بشكل يشابه إلى حد ما نظارة Spectacles 3 التي تأتي بسعر 380 دولار.

ومن المحتمل أن تكون النية جعل المطورين يصنعون عدسات وتجارب يستخدمها المستهلكون في مرحلة ما في المستقبل.

وإذا كانت نظارة Spectacles الجديدة تعمل بصفتها نظارة رأس للواقع المعزز، فقد يكون ذلك تتويجًا لما كانت الشركة تعمل على تحقيقه مع الإصدارات الثلاثة الأولى من المنتج.

وتعد نظارة Spectacles حاليًا عبارة عن جهاز التقاط بشكل أساسي، حيث تعمل ككاميرات مثبتة على الرأس مع إجراء الجزء الأكبر من المعالجة عبر هاتف المستخدم.

وخسرت الشركة 40 مليون دولار عندما كانت عالقة مع مخزون غير مباع من الزوج الأصلي، وغادر رئيس الأجهزة في الشركة بعد وقت قصير من ظهور نظارات الجيل الثاني.

وإذا كانت التقارير حول نظارة Spectacles الجديدة صحيحة، فقد تشير إلى أن سناب لا تتراجع عن أحلامها في الأجهزة.

وفي حال أرادت سناب الاستمرار في دفع نظارات الواقع المعزز الخاصة بها، فيبدو أنها قد تضطر إلى مواجهة منافسة من أمثال آبل وفيسبوك، حيث يبدو أن الشركتين تعملان على تطوير أجهزتهما القابلة للارتداء.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نظارة الواقع المعزز AR Spectacles في مؤتمرها للمطورين في شهر مايو.

وبالنسبة للطائرة المسيرة، هناك القليل من المعلومات عنها، حيث ورد أن سناب قد أعادت إحياء خططها طويلة الأمد لبناء طائرة مسيرة لصور السيلفي.

وفي عام 2017 استحوذت على شركة طائرات مسيرة، واستثمرت سناب 20 مليون دولار في شركة طائرات مسيرة صينية أيضًا تسمى Zero Zero Robotics.

ولا توجد معلومات حول موعد شحن الطائرة المسيرة، لكنها أصبحت حديثًا من أولويات Snap Lab، وهي مجموعة الأجهزة في شركة سناب.





