كيف يمكنك جدولة الرسائل في تطبيق تيليجرام لإرسالها في أي وقت تريده؟

يعتبر تطبيق (تيليجرام) Telegram من أهم تطبيقات التراسل الفوري المتاحة، فهو المنافس الأول لتطبيق واتساب، حيث وصل عدد مستخدميه في نهاية شهر يناير الماضي إلى أكثر من 500 مليون مستخدم شهريًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، بفضل ما تقدمه الشركة من ميزات جديدة بصورة مستمرة في التطبيق.

يتميز تطبيق تيليجرام بأنه يحتوي على الكثير من الميزات الرائعة التي لا تقدمها تطبيقات التراسل الأخرى، ومن هذه الميزات ميزة جدولة أي رسالة ليتم تسليمها في أي وقت تريده.

تتوفر هذه الميزة في تطبيق تيليجرام منذ أكثر من عام، حيث تسمح لك باختيار التاريخ والوقت لتسليم الرسالة، وتُعتبر واحدة من الميزات المفيدة للغاية، حيث تتيح لك إرسال التذكيرات التي تحتاجها إلى الأشخاص، أو إرسال التهاني في المناسبات، وغير ذلك دون إزعاج أي شخص في وقت غير مناسب.

إليك كيفية جدولة رسالة في تطبيق تيليجرام:

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

توجه إلى المحادثة حيث تريد إرسال رسالة مجدولة.

اكتب رسالتك، ثم اضغط طويلاً على زر الإرسال، ثم اضغط على خيار (جدولة الرسالة) Schedule Message.

حدد التاريخ والوقت، ثم اضغط على خيار (إرسال) Send في أسفل الشاشة.

بمجرد جدولة رسالة، سترى رمز مربع به نقطة حمراء في مربع كتابة الرسائل في المحادثة؛ إذا قمت بالضغط عليه ستتمكن من رؤية جميع رسائلك المجدولة وويمكنك تعديلها أو إعادة جدولتها أو حذفها إذا لزم الأمر. يكون هذا مفيدًا إذا كنت تتذكر شيئًا في وقت متأخر من الليل، ولكن لا تريد إزعاج الشخص الذي تريد مراسلته في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك استخدام هذه الميزة لتعيين تذكيرات لنفسك، ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق تيليجرام في هاتفك.

اضغط على قائمة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (الرسائل المحفوظة) Saved messages.

اكتب رسالتك، ثم اضغط طويلاً على زر الإرسال، وسترى خيار (تعيين تذكير) set a reminder.

حدد التاريخ والوقت، ثم اضغط على خيار (تذكير ) remind في أسفل الشاشة.

كيفية إرسال الرسائل بدون صوت:

لا تتطلب كل رسالة ترسلها لأحد ردًا على الفور، فقد ينشغل الناس بعملهم أو بأمور أكثر إلحاحًا، لذلك يقدم تطبيق تيليجرام ميزة تُسمى (الإرسال بدون صوت) تتيح لمستخدميه إرسال الرسائل إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار.

لاستخدام هذه الميزة ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الإرسال بعد كتابة رسالتك، ثم اختيار (الإرسال بدون صوت) Send without sound.

سيتلقى المستلم إشعارًا كالمعتاد، لكن هاتفه لن يصدر صوتًا، وتعتبر هذه الميزة خيارًا رائعًا لإرسال الرسائل دون إزعاج المستلم.





