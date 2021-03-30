PayPal تطلق خدمة الدفع بالعملات المشفرة

أعلنت شركة PayPal أنها بدأت بالسماح للمستهلكين الأمريكيين باستخدام العملات المشفرة للدفع لدى الملايين من تجارها عبر الإنترنت على مستوى العالم من خلال ميزة Checkout with Crypto، وهي خطوة يمكن أن تعزز بشكل كبير استخدام الأصول الرقمية في التجارة اليومية.

وقالت الشركة: إن العملاء الذين يمتلكون عملات Bitcoin و Ethereum و Bitcoin Cash و Litecoin في محافظ PayPal الرقمية سيتمكنون الآن من تحويلها إلى عملات ورقية عند إجراء عمليات شراء عبر ميزة Checkout with Crypto.

وقالت الشركة: إن الخدمة، التي كشفت PayPal أنها كانت تعمل عليها أواخر العام الماضي، ستكون متاحة لجميع تجارها البالغ عددهم 29 مليون تاجر في الأشهر المقبلة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي (دان شولمان) Dan Schulman: هذه هي المرة الأولى التي يمكنك فيها استخدام العملات المشفرة بسلاسة بالطريقة نفسها لاستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم داخل محفظة PayPal.

وتعتمد ميزة Checkout with Crypto على قدرة مستخدمي PayPal على شراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة، التي أطلقتها شركة المدفوعات في شهر أكتوبر.

وجعل هذا العرض PayPal واحدة من أكبر الشركات المالية الرئيسية التي تفتح شبكتها للعملات المشفرة وساعد في زيادة ارتفاع أسعار العملات الافتراضية.

وتضاعفت قيمة Bitcoin تقريبًا منذ بداية هذا العام، مدعومة بزيادة الاهتمام من الشركات المالية الكبرى التي تراهن على تبنيها بشكل أكبر وتعتبرها وسيلة تحوط ضد التضخم.

ويأتي إطلاق PayPal بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة تيسلا أنها تبدأ بقبول مدفوعات Bitcoin مقابل سياراتها.

وعلى عكس معاملات PayPal، حيث يتلقى التجار العملة الورقية، قالت تيسلا: إنها تحتفظ بعملة Bitcoin المستخدمة كوسيلة للدفع.

وفي حين أن الأصل الرقمي يكتسب زخمًا بين المستثمرين الرئيسيين، فإنه لم يصبح بعد شكلاً منتشرًا للدفع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار تقلبه.

وتأمل PayPal أن تتمكن خدمتها من تغيير ذلك، من خلال تسوية المعاملة بالعملة الورقية، بحيث لن يتحمل التجار مخاطر التقلبات.

وقال شولمان: نعتقد أنها نقطة انتقالية حيث تنتقل العملات المشفرة من فئة الأصول التي تشتريها أو تحتفظ بها أو تبيعها في الغالب لتصبح مصدر تمويل لإجراء معاملات في العالم الحقيقي لدى ملايين التجار.

وأوضحت الشركة أنها لن تتقاضى أي رسوم معاملة عند الدفع بالعملات المشفرة، ويمكن استخدام نوع واحد فقط من العملات لكل عملية شراء.





