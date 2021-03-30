شاومي تعلن عن هاتفها الأول القابل للطي Mi Mix Fold

أعادت شركة شاومي إحياء سلسلة Mi Mix مع Mi Mix Fold، وهو أول هاتف تجاري قابل للطي للشركة.

وعلى عكس أجهزة ومفاهيم Mix السابقة من الشركة، فإن Mi Mix Fold هو هاتف قابل للطي تقليدي يستخدم تصميم الشاشة الكبيرة في الداخل والشاشة الصغيرة في الخارج بشكل يشابه تصميم Samsung Galaxy Z Fold و Huawei Mate X2.

وتأتي الشاشة الداخلية من نوع OLED بقياس 8.01 إنشات وبدقة 2480×1860 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3 وسطوع قياسي يبلغ 600 شمعة (900 ذروة) ودعم Dolby Vision HDR.

بينما تأتي الشاشة الخارجية من نوع AMOLED بقياس 6.52 إنشات وبدقة 2520×840 بكسل مع معدل تحديث 90 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 27:9.

وطورت شاومي مفصل على شكل حرف U أخف بنسبة 27 في المئة من المفاصل التي تستخدمها الأجهزة القابلة للطي الأخرى.

وتقول شاومي: إن الشاشة تعرضت لنحو 200000 عملية طي أثناء اختبار الموثوقية، ومن ثم تم زيادتها إلى مليون عملية طي.

وتوضح الشركة أن هاتف Mi Mix Fold لديه إمكانات كبيرة من حيث الصوت مع أربع مكبرات صوت مضبوطة من Harman Kardon وما تصفه الشركة بأنه صوت بانورامي ثلاثي الأبعاد.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويتم ضمان الأداء العالي من خلال نظام التبريد، وهو مزيج من حجرة البخار الكبيرة، والهلام الحراري وطبقات متعددة من صفائح الجرافيت.

وزودت الشركة الهاتف ببطارية بسعة 5020 ميلي أمبير مقسمة إلى خليتين بسعة 2460 ميلي أمبير، وتقول شاومي: إن نظام الشحن السلكي السريع بقدرة 67 واط يجب أن يمنحك شحنًا كاملاً في 37 دقيقة.

ويعتبر Mi Mix Fold الهاتف الأول الذي يستخدم تقنية العدسة السائلة في كاميرته، وتقول شاومي: إنها تسمح بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل بمسافة تركيز قريبة تبلغ 3 سنتمتر وتقريب بصري بقدرة 3x أو تقريب هجين بقدرة 30x.

ويتكون باقي نظام الكاميرا من عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر Samsung HMX وعدسة واسعة جدًا بدقة 13 ميجابكسل.

وعرضت شاومي للمرة الأولى نموذجًا أوليًا للهاتف القابل للطي منذ أكثر من عامين، قبل أن تشحن شركة سامسونج أول هاتف Galaxy Fold.

وكان لهذا الجهاز تصميم مزدوج الطي حيث يمكن ثني شاشة بحجم الحاسب اللوحي من خلال الحافات اليسرى واليمنى للحصول على تجربة تشبه الهاتف.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أعلنت شاومي عن هاتف Mi Mix Alpha، الذي كان يحتوي على شاشة ملفوفة تغطي الهاتف بالكامل تقريبًا، لكنه لم يصل إلى السوق مطلقًا.

وكشفت شاومي حديثًا النقاب عن أحدث هواتفها المفاهيمية، التي تتميز بشاشة منحنية من الجوانب الأربعة.

ويتم طرح Mi Mix Fold للبيع عبر الطلب الأولي في الصين اعتبارًا من اليوم، على أن يتم شحنه في 16 أبريل.

وتبدأ الأسعار من 1520 دولارً لنسخة 12/256 جيجابايت و 1675 لنسخة 12/512 جيجابايت، وتصل إلى 1978 دولار للنسخة الخاص من السيراميك بسعة 16/512 جيجابايت.





