شاومي تدخل مجال السيارات الكهربائية الذكية

أعلنت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية عن دخولها رسميًا في صناعة السيارات من خلال نشاط تجاري جديد للسيارات الكهربائية الذكية، حسبما أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء في إيداع.

وتستثمر الشركة في البداية 10 مليارات يوان (1.52 مليار دولار) في شركة تابعة مملوكة بالكامل لها، مع هدف استثماري إجمالي قدره 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتشرع الشركة في أكبر إصلاح لها على الإطلاق لدخول سوق السيارات الكهربائية المزدهر في الصين، وقالت: إن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، (لي جون) Lei Jun، يعمل أيضًا كرئيس تنفيذي لوحدة السيارات الكهربائية الذكية.

وينضم صانع الهواتف الذكية الصيني إلى عمالقة التكنولوجيا، من آبل إلى هواوي، في استهداف صناعة السيارات والمراهنة على أن السيارات المستقبلية ستصبح مستقلة ومترابطة بشكل متزايد.

وقال تقرير لوكالة بلومبرج قبل الإعلان: إن شاومي قد تستثمر ما مجموعه 100 مليار يوان في المشروع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك التمويل الخارجي، وتساهم الشركة بنحو 60 في المئة من المبلغ المتصور وتخطط لجمع باقي الأموال.

وأصبحت شاومي أحدث شركة تدخل الساحة المزدحمة، حيث تتنافس مجموعة من صانعي السيارات من تيسلا إلى الشركات المحلية الناشئة، مثل: Nio و Xpeng، للحصول على شريحة من أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وقد ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بأكثر من 50 في المئة هذا العام وحده حيث يتبنى المستهلكون السيارات الأنظف وتتراجع التكاليف، حسب تقديرات شركة الأبحاث Canalys.

وتستعين الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها بالمصادر الخارجية لتجميع السيارات، وهو نموذج تستخدمه لهواتفها الذكية، حيث تعتمد شاومي على الشركات المصنعة مثل فوكسكون التايوانية لتصنيع أجهزتها المحمولة.

ومع ذلك، فإن الشركة ليس لديها خطط لاختيار شركات صناعة السيارات الراسخة كشركائها التصنيعيين، وقاد جون مراجعة لإمكانيات صناعة السيارات الكهربائية منذ عدة أشهر وتم اتخاذ قرار نهائي للدخول إلى الساحة في الأسابيع الأخيرة.

وأسس جون الشركة منذ أكثر من عقد من الزمان، وأصبحت صانعة الهواتف الذكية الأسرع نموًا في الصين في الربع الأخير من العام الماضي بعد أن وجدت هواوي صعوبة في الحصول على الرقاقات الرئيسية بسبب العقوبات الأمريكية.

وبعيدًا عن الهواتف، تشتهر الشركة بتشغيل خدمات الإنترنت وصنع مجموعة من الأدوات المنزلية منخفضة السعر من أجهزة طهي الأرز إلى المكانس الآلية.





