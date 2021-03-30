تيسلا تحصل رسومًا مضاعفة من بعض العملاء

تواجه مجموعة من عملاء شركة تيسلا مشكلة تمثلت في أن الشركة فرضت عليهم رسومًا مرتين، وأخذت عشرات الآلاف من الدولارات من حساباتهم المصرفية دون إذن أو تحذير، وواجهوا مشكلة في الاتصال بالشركة ومروا بتجربة محبطة عندما طلبوا استرداد الأموال.

ويشار إلى أن تكلفة أي سيارة تيسلا جديدة ليست قليلة، وتراوحت المبالغ المأخوذة من حسابات العملاء المتأثرين من 37000 دولار إلى نحو 71000 دولار.

وكان (كريستوفر لي) Christopher Lee من أوائل المشترين الذين قاموا بالنشر عبر منتدى الشركة، والذي شرح بالتفصيل ما حدث في مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب.

وبعد تقديم طلب، صُدم عندما وجد أن تيسلا قد أخذت تحويلين بقيمة 56579 دولار من حسابه من أجل Model Y، بدلاً من تحويل واحد فقط، دون أي إذن أو تحذير.

ويروي لي أنه ادخر سعر سيارة أحلامه Model Y ودفع ثمنها باستخدام غرفة المقاصة الآلية، وظلت تيسلا تطلب منه الاتصال بمصرفه، وذلك بالرغم من أنه دفع من خلال غرفة المقاصة الآلية حيث تم سحب الأموال على الفور.

وواجه لي مشكلة في العثور على شخص من تيسلا للتعامل مع المشكلة، واضطر إلى الذهاب إلى مركز الخدمة المحلي الخاص به، الذي زوده بعنوان بريد إلكتروني لشخص ما في الإدارة المالية في مكاتب الشركة في فريمونت، ولا يزال ينتظر استرداد الرسوم المزدوجة.



وحدث الشيء نفسه للمشتري (توم سلاتري) Tom Slattery، الذي دفع 53 ألف دولار إضافية وأبلغ عن تجربته عبر تويتر، واتصل على الفور بالشركة وتوجه إلى متجر Burbank في كاليفورنيا.

وقال سلاتري: طلبوا مني الاتصال بالمصرف الذي أتعامل معه وجعل المصرف الذي أتعامل معه عكس المعاملة ورد الرسوم، وعندما تقوم بخصم أكثر من 50000 دولار وتطلب من أحد العملاء حل المشكلة بمفرده، فإن ذلك ليس مقبولًا.

وأبلغ عميل آخر، (كلارك بيترسون) Clark Peterson، عن المشكلة نفسها مع Model Y بقيمة 71000 دولار.

ولم يستلم العملاء المذكورين المبالغ المستردة الخاصة بهم ورفضوا جميعًا استلامها حتى يتم حل المشكلة.

وقال بيترسون: لم يكن هذا خطأً بواسطة المشغل ولم أضغط على زر الشراء مرتين، وبالنسبة لشركة لديها الكثير من المهارات التكنولوجية، فإن حدوث ذلك للعديد من الأشخاص يثير بالفعل أسئلة.





