آبل تعلن عن WWDC 2021 كحدث عبر الإنترنت فقط

أعلنت شركة آبل للتو أنها تستضيف مؤتمرها السنوي للمطورين للعام الحالي WWDC 2021 في الفترة من 7 يونيو إلى 11 يونيو، وأنه مثل العام الماضي سيكون حدثًا عبر الإنترنت فقط.

وكما هو معتاد بالنسبة لشركة آبل، فإن الإعلان غير شفاف عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل، لكن قد يكون هناك تلميح يتعلق بما يظهر عبر نظارات شخصية memoji.

ويقدم WWDC21 رؤية فريدة لمستقبل iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS مجانًا لجميع المطورين.

ويعد WWDC21 فرصة للمطورين للتعرف على التقنيات والأدوات والأطر الجديدة التي يعتمدون عليها لبناء تطبيقات وألعاب مبتكرة ومميزة للمنصة.

وقالت (سوزان بريسكوت) Susan Prescott، نائبة رئيس شركة آبل لعلاقات المطورين في جميع أنحاء العالم: نحن نعمل على جعل WWDC 2021 الأكبر والأفضل لدينا حتى الآن، ويسعدنا أن نقدم لمطورينا أدوات جديدة لدعمهم أثناء إنشاء تطبيقات تغير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونلعب

وتفصل آبل عادةً خلال WWDC التغييرات القادمة إلى iOS و iPadOS و macOS و tvOS و watchOS مع مفاجأة الأجهزة غير المتوقعة.

وفي العام الماضي، كرست الشركة جزءًا كبيرًا من كلمتها الرئيسية للإعلان عن انتقال تشكيلة Mac الخاصة بها إلى معالجات Apple Silicon الخاصة بها.

ومع استمرار هذا الانتقال، يبدو من المحتمل أن يكون لدى آبل تحديث لمشاركته حول تقدمها.

وتميل الأجهزة الجديدة إلى أن تكون أقل تركيزًا في مؤتمر المطورين، لكنها ليست غير معروفة.

واستخدمت آبل حدث WWDC 2019 كمكان للإعلان عن Mac Pro الجديد، وأعلنت في WWDC 2017 عن مكبر الصوت الذكي HomePod وأجهزة سطح المكتب iMac المحدثة وجهاز iPad Pro الجديد بقياس 10.5 إنشات.

وقالت آبل: بالنظر إلى أن العملاء يعتمدون على منتجاتنا أكثر من أي وقت مضى في العمل والتعلم والتعبير عن إبداعاتهم والترفيه والتسلية، فإن WWDC 2021 يوفر لمجتمع آبل العالمي، الذي يضم أكثر من 28 مليون مطور، بالإضافة إلى الجيل القادم من مطوري التطبيقات، المعلومات والأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع.

وليس من المستغرب أن تختار آبل عقد مؤتمرها العالمي للمطورين عبر الإنترنت فقط بالنظر إلى أن تأثير الجائحة لا يزال محسوسًا في جميع أنحاء العالم.

وسيكون مؤتمر مطوري شركة فيسبوك F8 افتراضيًا هذا العام، لكن بعض المنظمات تحاول إجراء أحداث مادية محدودة مثل MWC في برشلونة.





