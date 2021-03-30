آبل تجلب برنامج مزود الإصلاح المستقل إلى الدول العربية

أعلنت شركة آبل عن توسيع برنامج مزود الإصلاح المستقل ليشمل أكثر من 200 دولة قريبًا.

وغالبًا ما يتضمن إصلاح منتج من آبل الذهاب مباشرة إلى المصدر، مثل: متجر آبل أو شركة خارجية كبيرة.

وإذا كنت تعيش في مكان ما مع خيارات محدودة، فقد يتغير ذلك قريبًا من خلال التوسعة الجديدة للبرنامج.

وتخطط الشركة لتوسيع برنامج مزود الإصلاح المستقل الخاص بها ليشمل كل دولة تُباع فيها منتجات آبل تقريبًا.

ويصل برنامج مزود الإصلاح المستقل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وتونس.

ويعني ذلك أن بإمكان فني الإصلاح الذي يعيش في منطقتك إصلاح هاتفك المعطل قريبًا باستخدام أجزاء رسمية من آبل.

ويتوفر البرنامج في الوقت الحالي في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا فقط، لكن وفقًا لإعلان آبل، يمكن لموفري الإصلاح من دول، مثل: أستراليا واليابان وكوريا، الانضمام هذا الأسبوع، مع انضمام مزودين من المزيد من البلدان بما في ذلك الصين إلى البرنامج في وقت لاحق من هذا العام.

ويجب على فني الإصلاح التقدم للمشاركة، وبعد الموافقة عليه، يمكنه شراء مجموعة محدودة من مواد آبل، مثل: البطاريات والشاشات وأدوات التشخيص.

وفي حين أن فني الإصلاح المحلي سيكون قادرًا على إصلاح المشكلات الأكثر شيوعًا باستخدام الأجزاء الرسمية، فإنه يتعين عليه المرور عبر آبل، أو أحد مزودي الخدمة المعتمدين، أو المخاطرة بإلغاء الضمان أو أن يصبح غير مدعوم.

ويجب على فني الصيانة معرفة مجموعة من الأشياء، حيث يأتي الانضمام إلى البرنامج مع عقد يمنح آبل الحق في فحص محلات الإصلاح وتغريمها إذا وجدت شيئًا ما غير صحيح.

ويمكن لشركة آبل أن تتقاضى 1000 دولار لكل معاملة بالنسبة لأي متجر تجده يستخدم أجزاء مقلدة في أكثر من 2 في المئة من الإصلاحات.

ويبدو أن آبل بشكل عام لا تدعم إصلاحات الجهات الخارجية إلا إذا تمكنت من إيجاد طريقة لكسب المال منها، ولا يبدو أن برنامج مزود الإصلاح المستقل هذا مختلف.

وأطلقت آبل البرنامج للمرة الأولى في عام 2019 وتم توسيعه ليشمل أوروبا وكندا العام الماضي، ويتيح البرنامج لمقدمي خدمات الإصلاح من جميع الأحجام الوصول إلى قطع غيار وأدوات وأدلة إصلاح وتشخيصات آبل أصلية لتقديم إصلاحات آمنة وموثوقة لمنتجات آبل.

ويتمتع جميع موفري الإصلاح المشاركين في البرنامج بإمكانية الوصول إلى تدريب مجاني من آبل والأجزاء الأصلية والأدوات وأدلة الإصلاح والتشخيصات نفسها مثل مقدمي الخدمة المعتمدين من آبل ومتاجر آبل.





