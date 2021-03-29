Stretch .. الروبوت التجاري التالي لشركة بوسطن ديناميكس

يتواصل سعي شركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics مع الإعلان عن الروبوت التجاري الثاني، Stretch، وهو روبوت متحرك على شكل صندوق مصمم لتلبية متطلبات المستودعات ومراكز التوزيع.

وبعد 28 عامًا من البحث والتطوير، دخلت بوسطن ديناميكس سوق الروبوتات التجارية العام الماضي بإطلاق الكلب الآلي Spot.

وتبلغ تكلفة Spot نحو 75000 دولار أمريكي، ويمكنه السير في جميع أنحاء المنشآت لإجراء عمليات التفتيش عن بُعد، ويمكنه، باستخدام ملحق الذراع الإضافي، فتح الأبواب عن بُعد.

وتم تصميم روبوت Stretch للعمل في المستودع، وتفريغ الشاحنات، وتأمل الشركة أن تبدأ الشركات بشراء الروبوت عندما يصل إلى الانتشار التجاري في عام 2022.

ومع وجود طلب واضح على روبوتات المستودعات، بدأت بوسطن ديناميكس بإجراء التجارب باستخدام الروبوت Handle.

وبدأ Handle بالحياة استنادًا إلى منصة تنقل جديدة ذات أرجل بعجلات تتكون من قدمين، لكن مع وجود عجلات في الجزء السفلي بدلاً من القدمين، مما يتيح جميع أنواع الحركة.

وكان الإصدار الأول من Handle عبارة عن روبوت يشبه الإنسان يمكنه القيام بجميع أنواع الحركات بفضل أرجل العجلات، لكن الروبوت لم يكن مخصصًا للعمل في المستودعات بعد.

وبالنسبة للإصدار الثاني، تم إعادة تخيل Handle من ما بدا كأنه روبوت عادي إلى روبوت مخزن، وبدلاً من ذراعيه، استخدم مقبض كبير لرفع الصناديق.

وباستخدام Handle، وصلت بوسطن ديناميكس إلى حد إجراء تجارب مع العملاء، لكن تكمن مشكلة Hand في أنه في بعض الأحيان يجب أن تتم أعمال المستودعات في مكان ضيق، مثل تفريغ شاحنة، وكان الروبوت يعاني من مشاكل.

وأصبح من الواضح أن المناورة في مساحة ضيقة كانت صعبة بالنسبة إلى Handle، مما دفع الشركة إلى التفكير في خيار آخر، وهو Stretch.

ويعتبر الروبوت الجديد أول روبوت من بوسطن ديناميكس يتم بناؤه بالكامل للمستودع، ويتم تثبيت الروبوت على صندوق كبير، لذا فهو مستقر افتراضيًا ولا يتعين عليه تحقيق التوازن.

ويزن الروبوت 1200 كيلوجرام، لذلك ليست هناك حاجة لثقل موازن كبير ومتأرجح عند الرفع، ولن ينقلب الروبوت.

ويمكن للذراع أن تدور حول الجزء العلوي من القاعدة، بحيث يمكنها تفريغ الصناديق من شاحنة إلى حزام ناقل دون الحاجة إلى التحرك والارتطام بشيء ما.

وأصبحت النتيجة أن Stretch يمكنه تفريغ حمولة شاحنة أسرع بخمس مرات من Handle، ويمكن أن ينقل حتى 800 صندوق في الساعة.

وتسمح العجلات الموجودة في كل ركن من أركان الصندوق، وكلها مزودة بتوجيه مستقل، بتحريك Stretch في أي اتجاه، بما في ذلك الدوران في مكانه.

وتعني القاعدة العملاقة أيضًا أن هناك مساحة كبيرة للبطارية، تكفي لتشغيل Stretch خلال وردية عمل مدتها ثماني ساعات، أو حتى 16 ساعة مع خيار النطاق الموسع.

وهناك أيضًا سارية الإدراك، وهي عبارة عن برج كبير يجلس على القاعدة الدوارة نفسها مثل الذراع ويضم معظم أجهزة استشعار الروبوت، وتحتوي السارية على مستشعرات ثنائية الأبعاد ومستشعرات عمق، مما يمنح الروبوت رؤية عالية لمحيطه.

ومن أجل الرؤية، يستخدم الروبوت برنامج Pick من Boston Dynamics، وهو عبارة عن مجموعة من الخوارزميات التي تعمل بالتعلم الآلي للكشف عن الصناديق ونقلها.

وتحتوي قاعدة Stretch على واجهة معيارية حيث يمكنك إرفاق العديد من الملحقات، مثل: حزام ناقل وعربة نقالة، كما يمكن إرفاق مستشعرات إضافية بالقاعدة، إما لإدراك الموقف، مثل: الكاميرات الإضافية أو الليدار، أو قارئ الباركود للإدخال.





