إذا كنت تستخدم هاتف آيفون فإن هناك العديد من الميزات المخفية التي ربما لا تعرفها بعد أو لم تستفد منها حتى الآن وبالتحديد فيما يخص التصوير، حيث تأتي معظم هواتف آيفون بإمكانيات تصوير مخفية تتيح التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو باحترافية تتجاوز الإعدادات التي تُفعل افتراضيًا.

إليك 5 نصائح تساعدك في التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باحترافية في آيفون:

1- تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K:

تأتي معظم الهواتف الذكية بميزة تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا في حالة تسجيل مقاطع الفيديو الطويلة، مثل: حفلات أعياد الميلاد لاحد أفراد الأسرة، حيث يمكن لأفراد الأسرة مشاهدتها لاحقًا في شاشة تلفاز تدعم البث بهذه الدقة، وإذا كنت تستخدم طراز هاتف آيفون 8 أو أي إصدار أحدث، يمكنك استخدام الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera.

اضغط على خيار (تسجيل الفيديو) Record Video.

من القائمة التي تظهر لك، قم باختيار تسجيل مقاطع 4K بمعدل الإطارات الذي يدعمه هاتفك.

ملاحظة: يمكن أن تستهلك مقاطع الفيديو التي سُجلت بدقة 4K مساحة التخزين في الهاتف بالإضافة إلى استنزاف طاقة البطارية، لذا قم بالرجوع إلى إعدادات تسجيل الفيديو الافتراضية بعد الانتهاء مباشرة.

2- التقاط الصور أو تسجيل الفيديو بسرعة:

في بعض الأحيان ربما تمر أمامك أحداث تتطلب منك تصويرها للاحتفاظ بها أو مشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عملية فتح الهاتف ثم محاولة ضبط إعدادات تطبيق الكاميرا للقيام بذلك قد يضيع علينا اللحظة، من أجل ذلك يمكنك استخدام (Burst Mode).

حيث يتيح لك هذا الوضع التقاط الصور بشكل أسرع وفي خلال ثواني فقط، من خلال الضغط على زر رفع الصوت بعد فتح الكاميرا مباشرة، ولتفعيل الميزة في هاتف آيفون، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Use Volume Up for Burst) إلى وضع التشغيل.

3- استخدام الاختصار:

إذا كنت بالخارج وتريد التقاط صورة للمناظر الطبيعية، ولكنك كنت قفازًا فإنك قد تجد صعوبة في الضغط على زر التصوير أو حتى الهاتف نفسه، في هذه الحالة يمكنك تعيين أزرار اختصارات للقيام بذلك، مثل: زر رفع الصوت، حيث يمكنك تغيير وظيفة زر رفع الصوت لالتقاط صور متتالية والتكبير وغيرها من خلال إعدادات الكاميرا.

4- التقاط صور بجودة عالية:

بشكل افتراضي يقوم هاتف آيفون الخاص بك بالتقاط الصور وحفظها بتنسيق JPEG، ولكن إذا كنت تريد صورك أن تحتوي على جميع التفاصيل فيمكنك استخدام ميزة التقاط الصور بتنسيق (RAW) الذي يتيح لك الاحتفاظ بجميع المعلومات للصورة، مثل: التباين والتعرض والتشبع حيث تعتبر هذه المعلومات مهمة للغاية عند تحرير الصورة لاحقًا.

وإذا كنت تستخدم هاتف iPhone 12 Pro أو iPhone 12 Pro Max فقد حُدثت هذه الميزة لتصبح ProRAW ولتفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتفك.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera.

اضغط على خيار (التنسيقات) Formats.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Apple ProRAW) إلى وضع التشغيل.

لالتقاط الصور بهذا التنسيق، افتح تطبيق الكاميرا ثم اضغط على زر (RAW) بالأسفل.





