5 من أفضل أدوات الإضاءة لكاميرا الويب التي يمكنك شراؤها في 2021

تعد الإضاءة الجيدة واحدة من أهم العناصر التي يجب توافرها عند تسجيل مقاطع الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو سواء عبر كاميرا الويب في الحاسوب أو كاميرا الهاتف الذكي، حيث تساعدك الإضاءة الجيدة في تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو، وتتيح لمن تتواصل معه رؤيتك بوضوح.

لذلك ظهر في الفترة الأخيرة الكثير من المعدات وأدوات الإضاءة المناسبة لعالم التصوير، ومنها ما هو مناسب للمصورين المحترفين، ومنها ما هو بسيط ومناسب للهواة بشكل عام، وأشهر هذه الأدوات؛ أداة بسيطة تُسمى (رينج لايت) Ring Light.



ما هي أداة (رينج لايت) Ring Light:

هي أداة تستخدم في الإضاءة، عادة ما تتكون من عدد من مصابيح LED صغيرة تشكّل دائرة، أو من لمبة دائرية واحدة فقط، وتُوضع أمام الهدف المراد تصويره، وتكون الكاميرا أو الهاتف في منتصف الحلقة لتوفير إضاءة موزعة بالتساوي على الوجه، وبالتالي يمكن أن تكون بديلاً رائعاً عند غياب الإضاءة الطبيعية، أو في الإضاءة الضعيفة.



لذلك سنستعرض اليوم أفضل أدوات الإضاءة يمكنك استخدامها سواء عند إجراء مكالمات الفيديو أو تسجيل مقاطع الفيديو في المنزل حتى تتمكن من الظهور بشكل أفضل:

1- UBeesize 10-Inch Ring Light:

تعتبر (UBeesize 10-Inch Ring Light) واحدة من أفضل أدوات الإضاءة المتاحة، حيث تتيح لك الحصول على مستوى إضاءة مثالي سواء كنت تريد التقاط بعض الصور الاحترافية أو تسجيل مقاطع فيديو بجودة عالية، أو تجري مكالمة فيديو، وذلك لأنها تقدم مستويات إضاءة متعددة للألوان والسطوع، حيث إن المصباح الدائري مقاس 10 بوصات قابل للضبط مع 3 أوضاع إضاءة: أبيض، أبيض دافئ، وأصفر، و 11 خيارًا للسطوع، مما يسهل عليك تخصيص الإضاءة حسب احتياجاتك.



كما تأتي مزودة بحامل ثلاثي يعد حلًا ممتازًا إذا كنت ترغب في استخدامها مع كاميرا الويب في حاسوبك، ويتضمن الحامل أيضًا مثبت للهاتف الذكي بزاوية 360 درجة في المنتصف يتيح لك تثبيت الهاتف بالزاوية التي تريديها، حيث يمكنك تصوير مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي أو الوضع الرأسي بسهولة.

بالإضافة إلى كل ذلك؛ تتميز هذه الأداة أيضًا بوجود جهاز تحكم عن بُعد يمكنك استخدامه لتشغيل الهاتف، سواءً كان هاتف آيفون أو أندرويد، أو التحكم في هاتفك أثناء مكالمة الويب أو التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، ويتم توصيله بالحاسوب عبر منفذ USB للعمل لذلك لا داعي للقلق بشأن البطاريات.

تتوفر (UBeesize 10-Inch Ring Light) في أمازون السعودية بسعر 303 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- Elgato Ring Light:

تتتميز أداة الإضاءة (Elgato Ring Light Premium ) بإنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، سواء من حيث الزوايا أو قوة الإضاءة، وتأتي مزودة بحامل ثلاثي يتضمن قاعدة في المنتصف لتثبيت لكاميرات DSLR، وفي نهايته مشبك مكتب مبطن يتيح لك تثبيتها في حافة المكتب ويوفر مساحة.



كما تأتي مع تطبيق يمكنك تثبيته في هاتف أندرويد أو آيفون أو حاسوب ماك أو ويندوز يتيح لك التحكم في مصباح الإضاءة عن بُعد، وكل ما عليك القيام به لتشغيله هو توصيله بمحول تيار متردد.

تتوفر أداة (Elgato Ring Light Premium ) في موقع أمازون السعودية بسعر 1,998 ريالًا سعوديًا.

3- Razer Kiyo Webcam:

بالطبع، يمكنك دائمًا الحصول على كاميرا ويب عالية الدقة مزودة بأضواء مدمجة إذا لم تكن بحاجة إلى أفضل إضاءة ممكنة، وكاميرا الويب Kiyo من شركة (Razer) هو أفضل حل لذلك، فهو عبارة عن كاميرا ويب USB عالي الجودة مزود بمصباح حلقي مدمج.

تتيح لك هذه الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 720 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية، أو البث أيضًا بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية للحصول على دقة Full HD، بالإضافة إلى ذلك؛ مع مستويات الإضاءة القابلة للتعديل ، يعد الحصول على الكمية المناسبة أمرًا بسيطًا، كما يمكنك ضبط قوة الإضاءة من خلال تطبيق (Razer Synapse).



تتوفر كاميرا (Razer Kiyo Webcam) في أمازون السعودية بسعر 1,499 ريالًا سعوديًا.

4- joowefly Selfie Ring Light:

تتيح لك أداة (joowefly Selfie Ring Light) الحصول على إضاءة أفضل في الصور الشخصية عند استخدامها مع الهاتف الذكي، حيث تحتوي على 36 مصباح من نوع LED وثلاثة مستويات للسطوع تناسب معظم الاستخدامات، مثل: تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور الشخصية.

وتتوافق مع معظم الأجهزة التي تحتوي على منفذ USB، حيث يمكنك إيصالها عبر أي جهاز يحتوي على هذا المنفذ، مثل: الحواسيب ووحدات الشحن الخارجية، بالإضافة إلى احتوائها على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.



تتوفر أداة (joowefly Selfie Ring Light) في أمازون السعودية بسعر 39 ريالًا سعوديًا.

5- YUNSYE LED Ring Light:

يمكن استخدام حلقة الإضاءة (YUNSYE LED Ring Light) في العديد من الاستخدامات، مثل: إضاءة إضافية لوضع المكياج أو التقاط الصور أو إعداد مقاطع الفيديو أو القراءة أو حتى البث المباشر، حيث تأتي مع حامل ثلاثي القوائم مرن قابل للتعديل بحسب رغبتك، مع ميزة التحكم في حلقة الإضاءة عن بُعد.

ويتيح لك وضع إضاءة بثلاثة ألوان هي: إضاءة دافئة، إضاءة ناعمة، إضاءة صفراء، ويشتمل كل وضع على 10 مستويات سطوع، بإجمالي 30 لمبة في كل مرة، مع خيار ضبط الإضاءة لمساعدتك في تسجيل مقاطع الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو باحترافية، كما يمكنك شحنها عبر أي جهاز يحتوي على منفذ USB مثل: الحواسيب أو وحدات الشحن الخارجية.

تتوفر YUNSYE LED Ring Light في أمازون السعودية بسعر 129 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الحصول عليه مع خصم 31% أي بسعر 99 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.





