4 من الهواتف الذكية البديلة لهاتف OnePlus 9 Pro بأسعار أقل

اشتهرت شركة (ون بلس) OnePlus منذ ظهورها بتوفير الهواتف الذكية الرائعة بأسعار منافسة للغاية، ولكنها في الفترة الأخيرة بدأت تشق طريقها ببطء نحو سوق الهواتف الرائدة، حيث أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة هواتف (OnePlus 9) الجديدة، ويأتي الطراز الرائد بسعر يبدأ من 969 دولارًا.

وقد صُمم هاتف (Oneplus 9 Pro) لينافس الهواتف الرائدة في السوق – مثل: Galaxy S21 Ultra، و iPhone 12 Pro Max –،ومع ذلك نجد أن هناك الكثير من الهواتف الذكية البديلة التي يمكنك شراءها الآن والتي تقدم الميزات نفسها وبأسعار منافسة للغاية.

إليك 4 هواتف ذكية بديلة يمكنك التحقق منها قبل شراء هاتف OnePlus 9 Pro:

1- هاتف Xiaomi Mi 11:

مثل شركة OnePlus، فإن شركة (شاومي) Xiaomi أيضًا ليست غريبة عن تقديم هواتف رائعة بأسعار منافسة، مع أنها أيضًا بدأت تشق طريقها نحو سوق الهواتف الرائدة، ومع ذلك يعتبر هاتفها الأحدث Mi 11 الذي يأتي بسعر منافس للغاية وبديل رائع لطراز OnePlus 9 Pro الرائد.

حيث يأتي الهاتف ببعض الميزات والمواصفات القوية، مثل: عدسة كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4600 ميلّي أمبير/الساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 55 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واطًا، بالإضافة إلى شاشة أكثر وضوحًا بدقة QHD+ تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، حيث يعتبر البديل الأنسب إذا كنت تريد الشاشة نفسها في هاتف OnePlus 9 Pro ولكنك لا تريد أن تدفع الكثير.

يتوفر هاتف Xiaomi Mi 11 في موقع أمازون السعودية بسعر 4,499 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- هاتف iPhone 12:

إذا كنت تريد الانتقال من نظام أندرويد إلى نظام iOS، فسلسلة هواتف iPhone 12 تضم 4 هواتف أطلقتها في نهاية العام الماضي تختلف من حيث الحجم والتصميم والألوان والسعر. متوفرة بأسعار تبدأ من 699 دولارًا وتصل إلى 1099 دولارًا لطراز iPhone 12 Pro Max.

يعتبر هاتف آيفون 12 هو الخيار الأنسب للشراء خلال عام 2021 من حيث السعر والمواصفات، حيث إذا نظرت عن كثب، ستدرك أنه في الأساس هاتف (آيفون 12 برو) iPhone 12 Pro مع تخفيض سعره 200 دولارٍ تقريبًا. حيث يشترك كلاهما في التصميم، والشاشة، والمعالج، والبطارية، والكاميرا الأمامية، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وميزة MagSafe للشحن للشحن اللاسلكي، ويختلفان في الكاميرا الخلفية، والألوان، وخيارات السعة الداخلية للتخزين فقط



يضم هاتف آيفون 12 شاشة مقاسها 6.1 بوصات؛ من نوع OLED، بدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة. ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة للعدسة f/1.6، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة f/2.4. تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة HDR مع تقنية Dolby Vision بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

بينما الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة للعدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 2815 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 4049 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 7% أي بسعر 3770 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف OnePlus 8 Pro:

في بعض الأحيان ليس بالضرورة شراء أحدث الهواتف الذكية عندما يكون الطراز السابق له رائعًا وبمواصفات مميزة وبالتأكيد سعر أقل كثيرًا، ومن ثم نجد أن الطراز السابق OnePlus 8 Pro هو البديل الأفضل خاصة مع تضمينه لمواصفات وميزات لا تختلف كثيرًا عن الطراز الأحدث OnePlus 9 Pro.

حيث تأتي بشاشة من نوع Fluid AMOLED بدقة 3168 × 1440 بكسلًا يدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ، والشحن اللاسلكي السريع، كما يمكنك أيضًا الحصول على تجربة تصوير رائعة مع كاميرا بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر واسع للغاية بدقة 48 ميجابكسل.

هاتف OnePlus 8 Pro متوفر في أمازون السعودية بسعر 3,199 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الحصول عليه الآن مع خصم 9% أي بسعر 2,899 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف Galaxy S21 :

تعتبر سلسلة هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج هي المنافس الأول لسلسلة هواتف OnePlus 9 الجديدة، حيث تأتي بطرز وأسعار مختلفة، ولكن يعتبر هاتف Galaxy S21 هو البديل الأنسب إذا كنت تبحث عن دعم تحديث نظام التشغيل أندرويد لمدة ثلاثة سنوات كاملة، حيث التزمت سامسونج بذلك سميًا بينما لم تذكر شركة ون بلس عن سياستها الرسمية حول هذا الأمر.

أطلقت شركة سامسونج في بداية شهر فبراير الماضي هواتف (Galaxy S21) التي تأتي بأحدث المواصفات للحصول على الأداء القوي، وتحسينات في الكاميرا، ولكن أهم ما يميز هواتف سلسلة (جالاكسي إس 21) هي أسعارها، حيث إن سعر كل طراز في السلسلة سعره أقل بقيمة 200 دولارٍ من سعر الإصدار المقابل له في هواتف سلسلة (جالاكسي إس 20) التي صدرت العام الماضي.

ويأتي هاتف Galaxy S21 بشاشة شاشة مقاسها 6.2 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 421 بكسلًا في البوصة الواحدة. كما تدعم تقنية (+HDR10)، ومعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا.



كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثانية: واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم التكبير البصري الهجين حتى 3x، والتكبير الفائق الدقة حتى 30x.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وزاوية 80 درجة، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5؛ بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية في الهاتفين.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 3.1 الخاصة بسامسونج، ويأتي ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare. ويتوفر بأربعة ألوان هي: البنفسجي، والأبيض، والرمادي، والوردي

يتوفر هاتف Galaxy S21 في أمازون السعودية بسعر 3,242 ريالًا سعوديًا فقط.





