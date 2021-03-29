كيف يمكنك الانضمام إلى تطبيق Clubhouse بدون دعوة؟

حقق تطبيق (كلوب هاوس) Clubhouse للدردشة الصوتية شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل عدد مستخدميه في نهاية شهر فبراير الماضي إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم نشيط أسبوعيًا، بدلًا من مليوني مستخدم نشيط أسبوعيًا فقط في نهاية شهر يناير 2021.

يتيح لك تطبيق (Clubhouse) التفاعل مع الآخرين باستخدام صوتك فقط، فكل ما عليك فعله هو تحديد اهتماماتك، ومتابعة أصدقائك والأشخاص الآخرين، وإنشاء (غرف) Rooms أو الانضمام إليها لإجراء مناقشات صوتية مع الآخرين حول مختلف الموضوعات، حيث لا توجد صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص – صوت فقط – ويمكنك الانضمام لأي غرفة عامة أو مغادرتها في أي وقت.

ولكن لا يزال التطبيق متاح لمستخدمي نظام iOS فقط حتى الآن والاشتراك فيه قائم على الدعوات فقط على الرغم من الشعبية الكبيرة التي حققها.

فكيف يمكنك الانضمام إلى تطبيق (Clubhouse) دون انتظار دعوة من أحد؟

نظرًا إلى أن الاشتراك في تطبيق كلوب هاوس قائم على الدعوات حتى الآن، فلا يمكنك الانضمام إلا عندما يصلك دعوة خاصة من شخص سبق واشترك في التطبيق، ولكن الأعضاء يتلقون عددًا محدودًا من الدعوات، حيث يحصل كل عضو على دعوتين فقط، وبذلك تكون فرصة الانضمام عبر دعوة صعبة.

ولكن هناك حل بديل للانضمام إلى تطبيق (Clubhouse) دون إضاعة دعوات أي شخص:

للاشتراك في تطبيق كلوب هاوس دون دعوة من أحد، يجب أن تبحث عن شخص يكون عضو بالفعل في تطبيق Clubhouse، ثم يقوم يحتاج كلاكما بحفظ جهة الاتصال الخاصة بالآخر في هاتف آيفون الخاص به، وبعد هذا يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ثبت تطبيق (Clubhouse)، ثم قم بالتسجيل فيه، واحجز اسم المستخدم الذي ترغب فيه.

سيتلقى الشخص الآخر إشعارًا لمساعدتك في الانضمام. اطلب منه فقط النقر على خيار (Let them in).

سيتم قبولك في Clubhouse دون إضاعة أي دعوات.

ملاحظة: تأكد من حجز اسم مستخدم فريد خاص بك قبل أن يستخدمه شخص آخر، لأنه نظرًا إلى أن تطبيق Clubhouse عبارة عن منصة جديدة، فهناك فرصة كبيرة للحصول على اسم المستخدم الذي تختاره.

بمجرد الاشتراك في التطبيق ستحصل على دعوتين يمكنك استخدامهما للسماح لأصدقائك بالانضمام إلى التطبيق، ويمكنك دعوة أشخاص آخرين إلى تطبيق (Clubhouse) عبر الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Clubhouse) في هاتفك.

اضغط على رمز صندوق البريد بنجمة الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية.

سيطلب منك التطبيق السماح للتطبيق بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك، وهنا سترى جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

ابحث عن جهة اتصال من خلال كتابة الاسم في شريط البحث، أو قم بالتمرير حتى تجد الشخص الذي تريد دعوته، ثم اضغط على زر (دعوة) Invite الموجود بجوار اسم الشخص.

ستظهر نافذة أخرى حيث يمكنك كتابة رسالة مخصصة تأتي مع رابط الدعوة، ثم اضغط على إرسال.

بعد ذلك؛ انتظر حتى يقبل الشخص دعوتك، وسيظهر كأحد متابعيك بعد انضمامه للتطبيق.

الجدير بالذكر أن الشركة المطورة للتطبيق أعلنت أن إصدار تطبيق كلوب هاوس لنظام أندرويد سيُصدر بعد شهرين من الآن، لذلك إذا كنت تبحث عن بدائل، يمكنك الاطلاع على مقال: “5 تطبيقات بديلة لتطبيق Clubhouse لمستخدمي أندرويد“.





