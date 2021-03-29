كيف تعمل شركة جوجل على تحويل هاتف أندرويد إلى مفتاح رقمي؟

تعمل شركة جوجل على تحويل هاتف أندرويد الذي تحمله إلى مفتاح رقمي يمكنه القيام بالعديد من الأشياء اليومية، مثل: فتح قفل سيارتك أو منزلك بدون الحاجة إلى مفتاح مادي، وهو أحدث توجه من توجهات الشركة للتحول إلى مستقبل رقمي بالكامل من خلال إطلاق تحالف يُسمى (Android Ready SE) لتعزيز اعتماد المفاتيح الرقمية والمعرفات المحمولة.

ما هي التفاصيل؟

يعمل أعضاء التحالف الجديد الذي أعلنت عنه شركة جوجل والذي يتشكل من مجموعة من الشركات المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد من أجل إنشاء مجموعة من التطبيقات المفتوحة المصدر والجاهزة للاستخدام في الأجهزة التي تستخدم تقنية (العنصر الآمن) Secure Element وتسريع اعتمادها في نظام التشغيل أندرويد.

حيث إن العنصر الآمن (SE) عبارة عن شريحة محمية تُدمج في الأجهزة، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لحماية الوصول غير المصرح به وتستخدم لتشغيل مجموعة محدودة من التطبيقات، بالإضافة إلى تخزين البيانات ومعالجتها وتشفيرها، مثل: رموز PIN وكلمات المرور وبصمات الأصابع ومعلومات الدفع.

ويُعرف العنصر الآمن أيضًا بمعالج Titan M الموجود في هاتف Pixel 3 والإصدارات الأحدث التي تطورها شركة جوجل منذ عام 2018، وكجزء من التحالف الذي أُعلن عنه في يوم الخميس الماضي، تريد شركة جوجل استخدام هذه العناصر لإنشاء ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات مفتوحة المصدر التي من المفترض استخدامها مع الأجهزة التي ستعمل بمعالج Titan M.

كما أطلق التحالف أول برنامج له يُسمى StrongBox الذي يعمل كأداة لتخزين مفاتيح التشفير للمساعدة في تخزين أشياء مثل مفاتيح السيارة الرقمية، حيث تستخدم الوحدات التي أُنشئت عبر StrongBox أنواعها الخاصة من التخزين الآمن ووحدة المعالجة المركزية ومولد الأرقام العشوائية من أجل تقديم طبقة إضافية من الحماية وتوصيلها مع النظام بأكمله عبر المفتاح الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج StrongBox متاح عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل: الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS و منصة Android Auto وAndroid TV، كما تقوم العديد من الشركات المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لجلب هذه التقنية إلى أجهزتها في المستقبل.

ومن ثم نجد أنها تقنية يتم تبينها بسرعة كبيرة، لذلك في المدى القصير قد نجد أنفسنا نتخلى عن المحافظ والمفاتيح المادية واستعمال هواتفنا للقيام بمعظم الأعمال التقليدية اليومية، مثل: فتح قفل السيارة أو المنزل.





