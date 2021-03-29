شاومي تعلن عن هاتفها الرائد الجديد Mi 11 Ultra

أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها الرائدة ، Xiaomi Mi 11 Ultra، الذي يعتمد على جهاز Mi 11، لكنه يحتوي على نظام كاميرا أكثر تقدمًا، بما في ذلك شاشة ثانية موجودة داخل نتوء الكاميرا.

ويحتوي Mi 11 Ultra على كاميرا ثلاثية في الخلف بعدسة رئيسية بحجم بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع Sony IMX586 بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة Sony IMX586 بدقة 48 ميجابكسل بقدرة 5x، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ويهيمن نتوء الكاميرا على الجزء العلوي من Mi 11 Ultra، والشاشة الثانوية هي السبب، وهي من نوع OLED بقياس 1.1 إنشًا وبدقة 126×294 بكسل مع ذروة سطوع تبلغ 450 شمعة في المتر المربع ووضع توفير الطاقة.

وتقول شاومي: إنه يمكن استخدامها كمحدد منظر لصور السيلفي، أو كشاشة تعمل دائمًا، أو كوسيلة للتحقق من تنبيهات الإشعارات عندما تكون شاشة الهاتف غير ظاهرة.

ويتمتع الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6.8 إنشات مع معدل تحديث 120 هرتز وبدقة 3200×1440بكسل ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، وتم استخدام Gorilla Glass Invictus عبر الشاشة الأمامية، وهي أقوى مادة تقدمها الشركة.

وهناك معالج Snapdragon 888، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويتم توفير الأمان من خلال الماسح الضوئي لبصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.



ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة المستخدم MIUI 12.5 من شاومي، وتم تعزيز البطارية إلى 5000 ميلي أمبير وهي الآن قادرة على الشحن السريع عند 67 واط لاسلكيًا وبكابل.

ويبدأ السعر الصيني من نحو 910 دولارات لنسخة 8/256 جيجابايت، بينما تأتي نسخة 12/512 جيجابايت بسعر 1070 دولار.

وإلى جانب Xiaomi Mi 11 Ultra، كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أيضًا عن Mi 11 Lite، وهو عبارة عن نسخة مخففة من Mi 11.

ويبدو الهاتف مشابهًا لجهاز Mi 11 العادي لكنه جهاز من الفئة المتوسطة، حيث يعمل Mi 11 Lite بمعالج Snapdragon 780G الجديد الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم الأسبوع الماضي.

وينصب التركيز على تصميمه النحيف والخفيف، حيث يبلغ سمكه 6.81 ميليمتر فقط، وهناك 6/8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من تخزين UFS 2.2.

ويتميز الجهاز بشاشة من نوع OLED بقياس 6.55 إنشات وبدقة 1080 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز، وهي أصغر وأبطأ وأقل دقة من تلك الموجودة في Mi 11.

ويشتمل نظام الكاميرا الثلاثية على عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وهناك بطارية بسعة 4250 ميلي أمبير، التي يمكن شحنها بسرعة 33 واط، لكن لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي.

وتحصل على منفذ لسماعة الرأس مع Mi 11 Lite، على عكس Mi 11، وميكروفونات مزدوجة بالإضافة إلى دعم NFC للمدفوعات اللاسلكية، ويوجد أيضًا ماسح ضوئي سعوي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.





