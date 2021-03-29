شاومي تعلن عن لوحة الشحن اللاسلكي

كشفت شركة شاومي النقاب عن لوحة الشحن اللاسلكي الجديدة خلال حدث Mi Mix، وهي قادرة على شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد دون وضع دقيق، على غرار شاحن Apple AirPower الذي تم إلغاؤه.

وتقول الشركة: إنها بدأت العمل عليها عندما استسلمت آبل قبل عامين، واستغرقت عامين لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة.

ولم تشارك آبل علنًا سبب قيامها بإلغاء AirPower بخلاف أن الجهاز غير قادر على تلبية المعايير العالية، لكن كانت هناك تقارير متعددة تفيد بأن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة هي التي تسببت في زوال AirPower.

وتوضح شاومي أنها اكتشفت كيفية جعل الشحن اللاسلكي بسرعة الشحن السلكي نفسها باستخدام شاحن هاتف ذكي لاسلكي عالي الطاقة.

ووفقًا للشركة، تتميز لوحة الشحن اللاسلكي هذه بما يصل إلى 20 واط من الطاقة اللاسلكية لكل جهاز وتتضمن 19 ملفًا، مما يسمح للمستخدمين بوضع أي ثلاثة أجهزة تدعم الشحن اللاسلكي Qi.

وعلى عكس معظم النسخ الأخرى، فإن لوحة الشحن اللاسلكي من شاومي تأتي بأسعار معقولة، وتباع بنحو 90 دولار، ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كانت لوحة الشحن ستشهد إصدارًا خارج الصين.

يذكر أن شاومي ليست أول شركة تصنع نسختها الخاصة من AirPower، حيث أصدرت Nomad في عام 2019 شاحن Base Station Pro، وهو شاحن لاسلكي من 18 ملفًا يمكنه شحن أي ثلاثة أجهزة دون موضع محدد، لكن كان أحد الجوانب السلبية أنه بخلاف جهاز آيفون، اللوحة قدمت 5 واط للشحن فقط.

وإلى جانب لوحة الشحن اللاسلكية الجديدة، كشفت شاومي أيضًا عن هاتفها الجديد Mi 11 Ultra، الذي يتضمن شحنًا لاسلكيًا بقوة 67 واط على عكس Mi 10 Ultra و Huawei Mate 40 Pro، اللذان كان لهما في السابق أسرع شحن لاسلكي بقدرة 50 واط، وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شاومي أيضًا عن شاحن لاسلكي جديد بقدرة 80 واط.





