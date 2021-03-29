اليابان تستعد لإصدار جوازات سفر اللقاحات

ذكرت صحيفة نيكي آسيان ريفيو أن اليابان تستعد لإصدار شهادات صحية رقمية للمواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، لتنضم إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مماثلة وتبنت جوازات سفر للقاحات من أجل فتح السفر إلى الخارج.

ويمكن إدارة الشهادة عبر تطبيق محمول وستكون متوافقة مع المعايير الدولية، مما يسمح للناقل بتقديم دليل على التطعيم عند ركوب الطائرة أو تسجيل الوصول إلى فندق.

وتسبب الوباء بضربة كبيرة للسفر الدولي، مع انخفاض حركة النقل الجوي بنسبة الثلثين العام الماضي، كما أن صناعة السياحة كانت أسوأ من ذلك.

ويرى البعض أن جوازات سفر اللقاحات هي الدواء الشافي لإعادة الصناعة، وذلك بالرغم من أن أسئلة الإنصاف تعيق استخدامها.

وتدرس الحكومة إضافة الشهادة إلى تطبيق من المقرر تقديمه الشهر المقبل يحمل شهادة رقمية لنتائج الاختبار السلبية، كما يتم ربط المعلومات بنظام جديد يتابع تقدم برنامج التطعيم الحكومي.

وبالإضافة إلى المواطنين اليابانيين الذين يسافرون إلى الخارج، يستهدف التطبيق أيضًا الأجانب المقيمين في اليابان والعائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وتحذر الحكومة من استخدام جوازات السفر للقاحات من أجل السفر الداخلي، وقال (نوريهيسا تامورا) Norihisa Tamura، وزير الصحة اليابانية: إن الوثائق يمكن أن تؤدي إلى التمييز والتحيز – وهي وجهة نظر يتبناها أيضًا بعض المشرعين في البرلمان.

ولا تخطط الحكومة لاستخدام جوازات سفر اللقاح لحملة Go To Travel لتحفيز الطلب على السياحة، حتى لو تم استئناف البرنامج.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق شهادات اللقاح بحلول الصيف، وقد يُطلب من زوار الاتحاد الأوروبي القادمين من اليابان إبراز شهادتهم عند ركوب الطائرة.

وأطلقت الصين نسختها الخاصة من جواز سفر اللقاح هذا الشهر، وذلك بالرغم من أنها لا تزال تطلب من المسافرين الذين تم تطعيمهم الحجر الصحي بعد وصولهم إلى البلد.

وعند تحديد معايير اعتمادها، ستشير الحكومة اليابانية إلى شهادات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الشهادة الرقمية العالمية CommonPass التي دعا إليها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأصدرت اليابان شهادة ورقية، وسيتمكن أولئك الذين تلقوا لقاحًا من إرفاق شهادة التطعيم بقسيمة صادرة عن الحكومة المحلية لإثبات التطعيم.





