مقارنة بين هواتف OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro و OnePlus 9R

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus يوم الثلاثاء الماضي عن سلسلة (ون بلس 9) التيي تضمنت ثلاثة هواتف جديدة، وهي: OnePlus 9، و OnePlus 9 Pro، و OnePlus 9R، إلى جانب إعلانها عن ساعتها الذكية (OnePlusWatch).

يعتبر هاتف (Oneplus 9 Pro) هو الهاتف الرائد في السلسلة، حيث صُمم لينافس الهواتف الرائدة في السوق – مثل: Galaxy S21 Ultra، و iPhone 12 Pro Max – بينما يأتي بعده هاتف (OnePlus 9) بمواصفات أقل وسعر أقل، ثم يأتي هاتف (OnePlus 9R) بمواصفات متوسطة وتكلفة أقل.

يشترك هاتفا OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro في العديد من الميزات أبرزها: التصميم، والمعالج القوي، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والبطاريات ذات السعة الكبيرة التي تدعم تقنية (Warp Charge) للشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واط.

يعمل الهاتفان بمعالج (Snapdragon 888) من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، الذي يقدم أداءً ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات كبيرة في الكاميرا.

وقد ركزت شركة ون بلس في هواتف هذا العام على الكاميرا، حيث عقدت شراكة مع شركة (Hasselblad) السويدية الشهيرة لتصميم بعض الميزات الخاصة بالكاميرا الخلفية في الهاتفين، وقد ساعدت هذه الشراكة في تقديم أفضل تجربة كاميرا في هواتف أندرويد حتى الآن.

بينما يأتي هاتف (OnePlus 9R) بمواصفات متوسطة وتكلفة أقل، مع الحفاظ على التصميم والعديد من الميزات، مثل: دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واط ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، غيرها.

سنستعرض اليوم المواصفات الكاملة لهواتف OnePlus 9، و OnePlus 9 Pro، و OnePlus 9R، وأهم الفروق بينها:

1- هاتف OnePlus 9:

يأتي هاتف (OnePlus 9) بتصميم أنيق من الزجاج ينحني بسلاسة من الجهة الخلفية، ليتقابل مع الإطار الذي يأتي بلون الهيكل، كما يحتوي الهاتف على زجاج (Corning Gorilla Glass) في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

يعتبر التغيير الأكبر الذي قامت به ون بلس في التصميم هذا العام، هو وجود الكاميرات الخلفية في إطار مستطيل في الجهة اليسرى بدلًا من وجودها في المنتصف، ولكنها حافظت على دمج الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة كما فعلت في هواتف العام الماضي.

يضم الهاتف أيضًا مكبرات صوت إستريو، مع دعم تقنية (الصوت المحيطي) Dolby Atoms، ولكن الهاتف لا يدعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، ويعتمد على منفذ USB-C للشحن، وتوصيل السماعات. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والأرجواني الفاتح.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع (Fluid AMOLED) بمقاس 6.55 بوصات، وبدقة 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم تقنية (+HDR10) ومعدل تحديث 120 هرتزًا.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، تعتمد على مستشعر (Sony IMX689)، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تعتمد على مستشعر (Sony IMX766)، والثالثة: عدسة أحادية اللون (Monochrome) بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4.

تدعم الكاميرا الخلفية الكثير من الميزات القوية، منها: ميزة (التركيز البؤري المتعدد التلقائي) Multi Autofocus، والتعرف الذكي على المشهد، و UltraShot HDR، و Super Macro، بالإضافة إلى الوضع الليلي الذكي (Nightscape) الذي يكشف عن مزيد من التفاصيل في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون التضحية بالجودة، أو التفاصيل، وغير ذلك الكثير.

يتوفر الهاتف بخيارين لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع (LPDDR5) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين للمساحة الداخلية للتخزين من نوع (UFS 3.1 2-LANE) بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

يعمل هاتف (OnePlus 9) ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن الفائق السرعة الخاصة بالشركة Warp Charge بقدرة 65 واطًا، مما يسمح بشحن البطارية من نسبة 1% إلى نسبة 100% في غضون 29 دقيقة فقط، كما يدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا.

الهاتف متاح للحجز الآن ويبدأ الهاتف بسعر 729 دولارًا، وسيُطرح في الأسواق ابتداءً من يوم 31 مارس/آذار الحالي.

2- هاتف OnePlus 9 Pro:

يأتي هاتف (OnePlus 9 Pro) بتصميم هاتف (OnePlus 9) نفسه، ولكن يختلف في أنه يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات، ويدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IP68، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي الفائق السرعة بقدرة 50 واطًا للمرة الأولى في هواتف ون بلس، حيث يتيح لك شحن بطارية الهاتف لاسلكيًا من نسبة 1% إلى 100% خلال 43 دقيقة فقط. ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأسود، والرمادي والأخضر.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع (LTPO Fluid2 AMOLED) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 3216 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم تقنية (+HDR10) ومعدل تحديث 120 هرتزًا، وتعمل تقنية (LTPO) على ضبط معدل التحديث بين 1 و 120 هرتزًا استنادًا إلى المحتوى المعروض على الشاشة، مما يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%.

يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية:واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، تعتمد على مستشعر (Sony IMX789)، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تعتمد على مستشعر (Sony IMX766)، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة: عدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

يتوفر هاتف (OnePlus 9 Pro) بخيارين لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع (LPDDR5) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين للمساحة الداخلية للتخزين من نوع (UFS 3.1 2-LANE) بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

تعتزم شركة ون بلس طرح هاتف (OnePlus 9 Pro) يوم 31 مارس/ آذار الجاري، وقد صرّحت الشركة بأن الهاتف سيتاح للبيع عبر موقعها الإلكتروني OnePlus.com، ومتاح للحجز الآن بسعر يبدأ بـ 969 دولارًا.

3- هاتف OnePlus 9R:

يشترك هاتف (OnePlus 9R) مع الهاتفين الآخرين في التصميم، والكاميرا الأمامية، وذاكرة الوصول العشوائي، والمساحة الداخلية للتخزين، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واطًا، ولكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي. ويضم الشاشة نفسها الموجودة في هاتف (OnePlus 9).

يختلف الهاتف عن هواتف السلسلة فب أنه يعمل بمعالج (Snapdragon 870) من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.4 جيجاهرتز والمُصنع بتقنية 7 نانومتر.

يتشابه هاتف (OnePlus 9R) مع هاتف (OnePlus 9 Pro) الأكبر في السلسلة أنه يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات، ولكن تختلف دقة العدسات ونوع المستشعرات.

يضم هاتف (OnePlus 9R) كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، ولثانية: فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة: عدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

يتوفر الهاتف بلونين فقط هما، الأسود، والأزرق القاتم، ويبدأ بسعر 550 دولارًا، وسيُطرح يوم 14 أبريل/نيسان القادم.

إليك مقارنة شاملة بين الثلاث هواتف الجديدة من ون بلس:

OnePlus 9 OnePlus 9 Pro OnePlus 9R المعالج Snapdragon 888 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز والمُصنع بتقنية 5 نانومتر. Snapdragon 888 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز والمُصنع بتقنية 5 نانومتر. Snapdragon 870 من كوالكوم ثماني النوى بتردد 2.4 جيجاهرتز والمُصنع بتقنية 7 نانومتر. الشاشة 6.55 بوصات من نوع ( Fluid AMOLED) وبدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية (+HDR10). 6.7 بوصات من نوع (LTPO Fluid2 AMOLED) وبدقة 3216 × 1440 بكسلًا، وبكثافة 525 بكسلًا في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية (+HDR10). 6.55 بوصات من نوع ( Fluid AMOLED) وبدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية (+HDR10). معدل التحديث 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، تعتمد على مستشعر (Sony IMX689) والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تعتمد على مستشعر (Sony IMX766) والثالثة: عدسة أحادية اللون (Monochrome) بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. رباعية العدسات؛ الأساسية:واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، تعتمد على مستشعر (Sony IMX789)، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تعتمد على مستشعر (Sony IMX766)، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة:عدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. رباعية العدسات؛ الأساسية:واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. والرابعة: عدسة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4. كاميرا أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4. كاميرا أحادية بدقة 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.4. تصوير الفيديو 8K 8K 4K الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع (LTE/LTE-A – 4×4 MIMO). (واي فاي 6) Wi-Fi 6. بلوتوث 5.2. وتقنية الاتصال القريب المدى NFC. شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع (LTE/LTE-A – 4×4 MIMO). (واي فاي 6) Wi-Fi 6. بلوتوث 5.2. وتقنية الاتصال القريب المدى NFC. شبكات الجيل الخامس 5G. شبكات الجيل الرابع (LTE/LTE-A – 4×4 MIMO). (واي فاي 6) Wi-Fi 6E. بلوتوث 5.1. وتقنية الاتصال القريب المدى NFC. مقاومة المياه لا يدعم. يدعم وفقًا لمعيار IP68. لا يدعم. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. لايدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. لا يدعم. سعة البطارية 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واطًا. 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واطًا. 4500 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن الفائق السرعة بقدرة 65 واطًا، ولكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي.

الألوان الأسود، والأزرق، والأرجواني الفاتح. الأسود، والرمادي، والأخضر. الأسود، والأزرق القاتم. نظام التشغيل أندرويد 11 المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 11. أندرويد 11 المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 11. أندرويد 11 المُعتمد على واجهة المستخدم OxygenOS 11. الوزن 192 جرامًا. 197 جرامًا. 189 جرامًا. الأبعاد 160 × 74.2 × 8.7 مم. 163.2 × 73.6 × 8.7 مم. 161 × 74.1 × 8.4 مم. السعر يبدأ من 729 دولارًا. يبدأ من 969 دولارًا. يبدأ من 550 دولارًا الحجز متاح الآن عبر موقع الشركة. متاح الآن عبر موقع الشركة. متاح الآن عبر موقع الشركة. تاريخ التوافر بدءًا من يوم 31 مارس الحالي. بدءًا من يوم 31 مارس الحالي. بدءًا من يوم 14 أبريل القادم.





