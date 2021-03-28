ما هي ميزة SmartBlock في فايرفوكس وكيف ستحسن تجربة التصفح؟

قدمت مؤسسة موزيلا المطورة لمتصفح فايرفوكس للمستخدمين معيارًا جديدًا للحفاظ على خصوصيتهم في إصدار (Firefox 86) عند استخدام وضع التصفح الخفي (Incognito Mode) من خلال ميزة الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط، ولكن مع ذلك لا يزال هناك ميزات تسبب العديد من المشكلات في المتصفح مثل: ميزة (حظر المحتوى) المضمنة التي يمكن أن تتسبب في تعطل العديد من مواقع الويب.

من أجل إصلاح هذه المشكلات، قامت موزيلا بإطلاق آلية حظر تتبع ذكية جديدة في إصدار المتصفح (Firefox 87) تتيح لك تصفح الويب بشكل خاص دون تعطيل مواقع الويب كالسابق، فما هي هذه الميزة وكيف تعمل؟

هذه الميزة تُسمى (SmartBlock) وهي متوفرة الآن في التحديث الجديد من إصدار المتصفح لأجهزة سطح المكتب الذي يحمل الرقم (Firefox 87) حيث تعمل الميزة على إصلاح مواقع التي تتعطل عند تصفحها في وضع التصفح الخفي أو عند تفعيل وضع الحماية الصارم (Strict Mode).

حيث نجد سابقًا أن حماية التتبع في متصفح فايرفوكس تحظر تمامًا البرامج النصية والصور والمحتويات الأخرى التابعة لجهات خارجية، ومع ذلك تتطلب بعض مواقع الويب مكونات التتبع هذه من شركات التتبع عبر المواقع لتعمل بشكل جيد، وإلا ستواجه مشكلات عديدة، مثل: عدم ظهور الصور أو ضعف الأداء أو حتى عدم تحميل صفحات الويب نهائيًا.

ولكن الآن، مع ميزة (SmartBlock) فإن هذه المشكلات ستختفي نظرًا إلى أن الميزة الجديدة ستوفر احتياطيات محلية لنصوص التتبع الخارجية المحظورة، بحيث تتصرف هذه البرامج النصية الاحتياطية مثل النصوص الأصلية للتأكد من أن الموقع يعمل بشكل صحيح، ومن ثم يسمح ذلك للمواقع المعطلة التي تعتمد على البرامج النصية الأصلية بالتحميل مع وظائفها بشكل سليم.

وذكرت موزيلا في مستند الدعم: “تُجمع وحدات ميزة SmartBlock الاحتياطية مع فايرفوكس، و لا تُحمل أي محتوى فعلي لجهة خارجية من أكواد التتبع على الإطلاق، لذلك لا توجد فرصة لهم لتتبعك بهذه الطريقة. وبالطبع، لا تُحمل البرامج الاحتياطية نفسها التي تحتوي على أي كود يدعم وظيفة التتبع”.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التحديث الجديد أيضًا تحسينات على ميزة (Highlight All) في (Find in Page)، حيث تُعرض العلامات بجانب شريط التمرير الذي يتوافق مع موقع التطابقات الموجودة في تلك الصفحة، بالإضافة إلى الدعم الكامل لقارئ الشاشة المضمن في نظام التشغيل ماك أوإس والمسمى (VoiceOver)، والعديد من التحسينات الطفيفة الأخرى لواجهة المستخدم، إلى جانب الأمان والتعديلات العامة.





