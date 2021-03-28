كيفية استخدام ميزة التسميات التوضيحية في متصفح كروم

أضافت شركة جوجل في الفترة الأخيرة ميزة جديدة تُسمى (التسميات التوضيحية) Live Captions في إصدار سطح المكتب من متصفح كروم، حيث تستخدم هذه الميزة التعلم الآلي لعرض التعليقات النصية لأي صوت يُشغل في المتصفح تلقائيًا حتى إذا تم كتم الصوت، مما يجعل تصفح مواقع الويب، مثل: يوتيوب أكثر سهولة لأي شخص يعاني من الصمم أو ضعف السمع.

إليك كيفية استخدام ميزة التسميات التوضيحية في متصفح جوجل كروم:

تشبه هذه الميزة إمكانات النسخ التلقائي في موقع يوتيوب، ولكنها تعمل مع جميع الملفات الصوتية التي تُشغل في متصفح كروم، مثل: مقاطع الفيديو والبودكاست والمكالمات الصوتية، وخدمات بث الموسيقى، وملفات الصوت والفيديو المخزنة عبر مساحة التخزين للجهاز إذا تم فتحها في متصفح كروم، وهي تعمل أيضًا مع تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) للمتصفح.

وتعد ميزة (التسميات التوضيحية) مفيدة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقة سمعية، أو أي مستخدم يرغب فقط في مشاهدة مقاطع الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو ولكن لا يريد تشغيل الصوت، ولكن حتى الآن فإن الميزة ليس مثالية، حيث إن المتصفح قد يواجه مشكلة في التعرف على الصوت إذا كانت جودته رديئة، بالإضافة إلى دعم اللغة الإنجليزية فقط.

كيفية تفعيل ميزة التسميات التوضيحية في متصفح جوجل كروم:

يجب عليك أولًا تحديث المتصفح إلى الإصدار (Chrome 89) أو أي إصدار أحدث، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل كروم في حاسوبك.

اضغط النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Setting.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (حول كروم) About Chrome في الجهة اليسرى.

في الجهة اليمنى من الشاشة، قم بالضغط على خيار (تحديث) Update.

بعد تحديث المتصفح، قم بإعادة تشغيله، ثم اتبع الخطوات التالية لتفعيل الميزة:

اضغط على النقاط الثلاثة في الأعلى.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Setting.

في الشاشة التي تظهر لك، اضغط السهم أسفل خيار (خيارات متقدمة) Advanced لتوسيع القائمة.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Advanced.

في الجهة اليمنى من الشاشة، قم بتبديل الزر الذي بجوار (التسمية التوضيحية) Live Caption إلى وضع التشغيل.

الآن بعد زيارة موقع يحتوي على صوت، مثل: يوتيوب سيقوم المتصفح بمطالبتك بتنزيل ملفات التعرف على الكلام الضرورية التي تستغرق بضع ثوانٍ فقط.

يجب أن تبدأ ميزة (التسميات التوضيحية) في النسخ تلقائيًا عندما يكتشف المتصفح الصوت، إذا لم يكن كذلك، فاضغط على رمز الوسائط الموجود بين أيقونة الإضافات وصورة حسابك الشخصي لفتح عناصر التحكم في التشغيل في متصفح جوجل.

سيظهر مربع في أسفل مقطع الفيديو قيد التشغيل يحتوي على النص.

إذا قررت أنك لا تريد تشغيل الميزة عند مشاهدة مقطع الفيديو قيد التشغيل، فاضغط على زر (X) لإغلاق نافذة التسمية التوضيحية، أو قم بإيقاف الميزة كُليًا في لوحة تحكم الوسائط من خلال تبديل الزر إلى وضع إيقاف التشغيل.





