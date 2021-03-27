TCL تطور هاتفًا هجينًا بشاشة قابلة للطي واللف

تطور شركة TCL هاتفًا هجينًا قابلًا للطي واللف، الذي يجمع بين اثنين من أكبر الاتجاهات في تصميم الهواتف الذكية في الوقت الحالي.

وتطور الشركة، التي تصنع شاشاتها الخاصة وبدأت بدفع علامتها التجارية الخاصة لأجهزة أندرويد في أوائل عام 2020، منذ بعض الوقت شاشات OLED القابلة للطي والمرنة، وذلك بالرغم من أن الجهاز المفاهيمي الجديد يجمع الشاشتين معًا.

وكشفت TCL منذ ما يقرب من اثني عشر شهرًا عن بعض تصاميم النماذج الأولية التي كانت تطورها.

وشمل ذلك جهازًا لوحيًا مزدوج الطي يحتوي على مفصلين ويتحول من هاتف إلى حاسب لوحي كبير نسبيًا، بالإضافة إلى جهاز منزلق بشاشة قابلة للف من الجانب.

وقالت TCL في ذلك الوقت: إن التصاميم المفاهيمية كانت عبارة عن تجارب للشكل وتكنولوجيا الشاشة، وأكد المسؤولون التنفيذيون في الشركة أنهم كانوا أيضًا مجرد عينة من مجموعة يعملون عليها.

وكشفت الشركة خلال معرض CES 2021 عن نسخة من التصميم القابل للف، جنبًا إلى جنب مع إصدار أكبر بحجم الحاسب اللوحي الذي يتحول إلى شيء أقرب إلى جهاز تلفزيون صغير.

وظهرت الآن رسومات لنسخة جديدة تطورها TCL، حيث يجمع الجهاز – الذي يتم الكشف عنه رسميًا في شهر أبريل – بين الشاشة القابلة للطي والشاشة القابلة للف.

ويستخدم الجهاز شاشة قابلة للطي و DragonHinge من TCL، وهو مفصل متعدد التروس تعتقد الشركة الصينية أنه يمكنها من بناء مجموعة متنوعة من الأجهزة القابلة للطي.

وبعد توسيع الجهاز، يمكن للمستخدمين سحب شاشة داخلية لتوسيع الجهاز بشكل أكبر، وتحويل الهاتف الذكي الصغير إلى جهاز لوحي كبير.

ونتيجةً لذلك، من المحتمل أن يقدم الجهاز تجربة الحاسب اللوحي الكبير دون الشكل السميك للنموذج الأولي السابق القابل للطي المزدوج للشركة.

ولا يوجد ما يفيد ما إذا كانت TCL تعتزم وضع هذا التصميم في الإنتاج في أي وقت قريب، أو ما إذا كان يُنظر إليه على أنه فرصة أخرى لعرض تقنية تصنيع شاشات الشركة.

ويُقال أيضًا: إن هذه الهواتف وتفاصيل توفرها على وجه الخصوص قد تظهر للعلن في حدث TCL الذي يُشاع أنه يعقد في شهر أبريل 2021.

وتتمثل جاذبية الأجهزة القابلة للطي في القدرة على تحويل جهاز صغير نسبيًا إلى جهاز أكبر، ويمكن أن تزيد الشاشات القابلة للف الجاذبية إلى أبعد من ذلك.





