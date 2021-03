كيفية استخدام ميزة المفضلة في متصفح إيدج لإدارة مواقع الويب وتنظيمها

ضمن قسم (تخصيص شريط الأدوات) Customize toolbar، استخدم القائمة المنسدلة في خيار (إظهار شريط المفضلة) Show favorites bar وحدد أحد الخيارات التالية: (دائمًا) Always، أو (مطلقًا) Never، أو (فقط في علامات تبويب جديدة) Only on new tabs.