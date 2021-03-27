فيسبوك تجمد صفحة الرئيس الفنزويلي مادورو

قال متحدث باسم شركة فيسبوك اليوم السبت: إن فيسبوك جمدت صفحة الرئيس الفنزويلي (نيكولاس مادورو) Nicolas Maduro بسبب انتهاكها سياسات تحظر نشر معلومات خطأ عن فيروس كورونا من خلال الترويج للعلاج الذي يزعم دون دليل أنه يمكن أن يعالج المرض.

ووصف مادورو في شهر يناير كارفاتيفير Carvativir، وهو محلول يؤخذ عن طريق الفم مشتق من الزعتر، بأنه دواء معجزة يقضي على فيروس كورونا دون أي آثار جانبية، وهو ادعاء يقول الأطباء: إنه لا يدعمه العلم.

وأزالت فيسبوك مقطع فيديو يروج فيه مادورو للأدوية لأنه ينتهك سياسة ضد الادعاءات الكاذبة بأن شيئًا ما يمكن أن يضمن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو يمكن أن يضمن التعافي من فيروس كورونا.

وقال المتحدث لوكالة رويترز: نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول: إنه لا يوجد حاليا دواء لعلاج الفيروس، وبالنظر إلى الانتهاكات المتكررة لقواعدنا، قمنا أيضًا بتجميد الصفحة لمدة 30 يومًا، ستكون خلالها متاحة للقراءة فقط.

ويقول مادورو في الفيديو: إن كارفاتيفير، الذي يسميه القطرات المعجزة للطبيب الفنزويلي في القرن التاسع عشر (خوسيه جريجوريو هيرنانديز) Jose Gregorio Hernandez، يمكن استخدامه بشكل وقائي وعلاجي ضد فيروس كورونا

وقال المتحدث باسم فيسبوك: إنه تم إخطار مديري الصفحة بانتهاك السياسة، ولن يتأثر حساب مادورو عبر منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور إنستاجرام، المملوكة لفيسبوك.

وقال مادورو في شهر فبراير: إن مقاطع الفيديو عبر فيسبوك خاضعة للرقابة، التي يظهر فيها كارفاتيفير.

وكان قد قال في الماضي: إنه وحلفاءه عوملوا بشكل غير عادل بواسطة شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ما يسميه التعليق التعسفي للحسابات.

ويستخدم مادورو بشكل متكرر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر، وفي بعض الأحيان يبث خطابات عبر Facebook Live.

وأظهرت الأرقام الرسمية لفنزويلا حتى يوم الجمعة، 154905 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1543 حالة وفاة، على الرغم من أن منتقديه من المعارضة يقولون: إن الرقم الفعلي أعلى على الأرجح بسبب الاختبارات المحدودة.





