Razer تحول قناع الوجه Project Hazel إلى حقيقة

قالت شركة الألعاب العالمية العملاقة Razer: إنها تخطط لشحن قناع الوجه Project Hazel من نوع N95 القابل لإعادة الاستخدام.

ويأتي ذلك بعد أن غيرت جائحة الفيروس التاجي الطريقة التي نعيش بها حياتنا بشكل جذري وأصبحت أقنعة الوجه مغروسة في حياتنا اليومية.

وبينما يتم إجراء التطعيمات في جميع أنحاء العالم وتأمل الدول في الخروج من عمليات الإغلاق والقيود المختلفة الخاصة بها هذا العام، فمن المرجح أن تبقى أقنعة الوجه لبعض الوقت في المستقبل مع بدء فتح الحدود والسفر.

وتم الكشف عن Project Hazel مرة أخرى في شهر يناير، وهو يشتمل على مراوح نشطة من النوع القرصي وإضاءة Chroma RGB وإسقاط صوتي.

كما أن قناع الوجه شفاف أيضًا، مما يسمح بقراءة الشفاه والقدرة على رؤية إشارات الوجه عند التحدث إلى الناس.

وقال (مين ليانغ تان) Min Liang Tan، الرئيس التنفيذي لشركة Razer في مقابلة مع Yahoo Finance: هذا مشروع مفاهيمي، لكننا قررنا المضي قدمًا في جعله حقيقة وشحن القناع الذكي.

وظهر قناع Razer الذكي للمرة الأولى بشكل مفاجئ في CES 2021 في وقت سابق من هذا العام، مع مراوح قابلة للفصل وقابلة لإعادة الشحن وغطاء خارجي لامع مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره المقاوم للماء والخدش.

وتعمل أجهزة التنفس أيضًا كمكبرات صوت، وذلك بفضل الميكروفونات المدمجة في الداخل حتى لا يكون الصوت مكتومًا أثناء التحدث.

وتسمح إضاءة Chroma RGB لجهازي التهوية بالتوهج، وحتى تسليط الضوء تلقائيًا على فمك عندما يحل الظلام، حتى يتمكن الآخرون من رؤيتك تتحدث.

وبالرغم من أنه قناع ذكي مليء بالتكنولوجيا، لكن Razer تصر على أنه مريح للارتداء بفضل حلقات الأذن القابلة للتعديل.

ولم تلتزم Razer بأي نوع من الأسعار أو تاريخ الإصدار، وتحتاج الشركة أيضًا إلى موافقات وشهادات من إدارة الغذاء والدواء، أو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أو إدارة السلامة والصحة المهنية، لكن هذا لا يمنع Razer من جعل هذا القناع الذكي حقيقيًا.

ويقول تان: سيكون Project Hazel حقيقة واقعة، وسنحقق ذلك، وأعتقد أننا جميعًا سنرتدي الأقنعة لفترة طويلة قادمة.





