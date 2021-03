صحيفة نيويورك تايمز باعت أحد أعمدتها بصفته NFT

دخلت صحيفة نيويورك تايمز في لعبة NFT، حيث حولت أحد أعمدتها إلى رمز غير قابل للاستبدال NFT.

وباعت الصحيفة فرصة امتلاك أول مقال في تاريخ الصحيفة البالغ 170 عامًا تقريبًا بصفته NFT، وذلك مقابل 350 قطعة إيثيريوم (نحو 560 ألف دولار أمريكي).

وفي حين أن صحيفة نيويورك تايمز ليست أول علامة تجارية أو حتى أول مؤسسة إخبارية تبيع أحد الرموز الرقمية، إلا أنها كانت بالتأكيد واحدة من أكثر العلامات التجارية نجاحًا.

وتم الإعلان عن المزاد الخاص بـ NFT في عمود بواسطة (كيفين روز) Kevin Roose، الذي يعمل كشرح لـ NFT وكعرض مبيعات لسبب وجوب شراء شخص ما للمقال.

ومثل NFT الأخرى ذات العلامات التجارية، أضافت الصحيفة بعض الإضافات لتعزيز الصفقة، إذ هناك PNG من المقالة التي تشير إليها NFT.

ويتم أيضًا إرسال مذكرة صوتية على شكل تهنئة للمشتري من مضيف البودكاست اليومي ويتم عرضه في مقالة متابعة حول بيع NFT مع اسمه وانتمائه وصورة من اختياره، وللمشترين أيضًا خيار عدم الكشف عن هويتهم.

وكما هو الحال مع العديد من مبيعات NFT ذات العلامات التجارية، تذهب عائدات البيع إلى الأعمال الخيرية (على وجه التحديد صندوق Neediest Cases Fund، الذي يدعم القضايا الاجتماعية في نيويورك وأماكن أخرى).

وتعتبر صحيفة نيويورك تايمز أحدث مؤسسة إخبارية تستكشف استخدام NFT، التي تشبه الشهادات الرقمية أو العلامات المرتبطة بقطعة فنية أو عمل إبداعي.

ويتم الاحتفاظ بالبيانات في شكل رمز مميز عبر شبكة البلوك تشين، مع فكرة أن الرموز المميزة فريدة ونادرة.

ودخلت مجلة التايم الأمريكية هذا المجال قبل بضعة أيام عبر عرضها بيع ثلاثة من أغلفة إصداراتها، ووصل العرض حاليًا إلى 31 إيثيريوم، فيما باعت Quartz أول مقال إخباري لها بصفته NFT مقابل قطعة إيثيريوم واحدة.

The NYT made a NFT!

My new column is about NFTs, and I also turned the column into a NFT and put it up for auction on @withFND, with proceeds going to charity.

Bid away, and you could own the first NFT in the paper's 170-year history. https://t.co/9ItGZvID8B

— Kevin Roose (@kevinroose) March 24, 2021