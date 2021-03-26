شركات NFT الناشئة تجمع ملايين الدولارات

يضخ أصحاب رؤوس الأموال المغامرة ملايين الدولارات ضمن شركات NFT الناشئة المزدهرة، وازدادت شعبية الرمز غير القابل للاستبدال NFT هذا العام جنبًا إلى جنب مع ارتفاع قيم العملات المشفرة، مثل: بيتكوين وإيثيريوم.

ويمثل NFT نوعًا من الأصول الرقمية المصممة لتتبع ملكية عنصر افتراضي فريد – مثل: قطعة فنية أو بطاقات رياضية – باستخدام تقنية البلوك تشين.

وتضاعفت في العام الماضي القيمة الإجمالية لمعاملات NFT أربع مرات لتصل إلى 250 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي حجم مبيعات NFT في الشهر الماضي وحده 220 مليون دولار.

وضخ المستثمرون 90 مليون دولار حتى الآن في عام 2021 في شركات NFT الناشئة وشركات المقتنيات الرقمية، ويقترب هذا الرقم من ثلاثة أضعاف مبلغ 35 مليون دولار الذي جمعته شركات NFT الناشئة العام الماضي.

وكانت الصفقة الأكبر من نصيب Sorare، وهي لعبة كرة قدم خيالية قائمة على البلوك تشين، التي جمعت نحو 50 مليون دولار في شهر فبراير من شركات رأس المال الاستثماري.

وكان ثاني أكبر استثمار هذا العام في OpenSea، وهو سوق NFT، الذي حصل على 23 مليون دولار.

وقد تجذب شركات NFT الناشئة ملايين الدولارات الإضافية من شركات رأس المال الاستثماري.

وتفيد التقارير بأن شركة البلوك تشين Dapper Labs تسعى إلى جذب 250 مليون دولار نقدًا لتصبح قيمتها السوقية 2 مليار دولار.

وحصلت الشركة على دفعة كبيرة من الطلب عبر منصة المقتنيات الرقمية NBA Top Shot التي تم إنشاؤها بالشراكة مع دوري كرة السلة الأمريكي.

ومن السهل معرفة سبب إغراء بعض المستثمرين المبتدئين بشركات NFT الناشئة، حيث ينمو السوق بسرعة، مع بيع بعض المقتنيات الرقمية بملايين الدولارات.

وحدث ذلك جنبًا إلى جنب مع ارتفاع في العملات المشفرة، مثل إيثيريوم، التي غالبًا ما تُستخدم في في تداول NFT.

وفي الأسبوع الماضي، باع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey، تغريدته الأولى بأكثر من 2.9 مليون دولار عبر منصة Valuables التي تديرها شركة البلوك تشين Cent.

وفي غضون ذلك، أجرت دار كريستيز Christie’s للمزادات مزادًا لعمل افتراضي للفنان Beeple بيع في النهاية مقابل 69 مليون دولار.





