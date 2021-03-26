شركات التكنولوجيا الصينية خسرت 60 مليار دولار في ثلاثة أيام

خسرت شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين المدرجة في القائمة المزدوجة – Alibaba و Baidu و JD.com و Netease – بشكل جماعي المليارات من قيمتها السوقية في أيام قليلة.

وتأتي الخسائر وسط تهديد محتمل بإلغاء الإدراج في البورصات الأمريكية.

واعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة في هونغ كونغ، انخفضت القيمة السوقية لأسهم شركات التكنولوجيا الأربعة المدرجة في البورصة المزدوجة 468.64 مليار دولار هونج كونج (نحو 60.31 مليار دولار) في ثلاثة أيام.

وفيما يلي قائمة توضح مقدار خسارة كل من الشركات المدرجة أيضًا في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية.

Alibaba: خسرت 303.1 مليار دولار هونج كونج (39 مليار دولار).

Baidu: خسرت 107.54 مليار دولار هونج كونج

JD.com: خسرت 30.674 مليار دولار هونج كونج

Netease: خسرت 27.334 مليار دولار هونج كونج

واعتمدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC يوم الأربعاء قانونًا يهدد بإخراج الشركات من البورصات الأمريكية ما لم تلتزم بمعايير التدقيق الأمريكية.

وتم تمرير القانون المعروف باسم قانون محاسبة الشركات الأجنبية بواسطة إدارة الرئيس السابق (دونالد ترامب).

ويتطلب القانون من الشركات المحددة بواسطة هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراء تدقيق من هيئة رقابة أمريكية وتحتاج إلى إثبات أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة كيان حكومي في ولاية قضائية أجنبية.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان يوم الأربعاء: إنه يتعين على الشركات أيضًا تسمية أي من أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني.

وبالإضافة إلى تلك الشكوك التنظيمية، تواجه شركات التكنولوجيا الصينية أيضًا تحديات محتملة محليًا حيث تشدد بكين قبضتها على القطاع السريع التوسع وتضع قوانين لمكافحة الاحتكار في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مؤسس شركة Tencent الصينية للتكنولوجيا التقى بمسؤولي مكافحة الاحتكار الصينيين هذا الشهر لمناقشة الامتثال في مجموعته.

وفي حملة قمع العام الماضي، تم تعليق الاكتتاب العام الأولي لشركة Ant Group – الذي كان يوصف بأنه الأكبر في العالم – فجأة قبل أيام قليلة من ظهوره للمرة الأولى، مع الإشارة إلى أن الملياردير (جاك ما) Jack Ma مؤسس Alibaba هو المتحكم في Ant Group.

وإلى جانب هذه المخاوف، تعرض قطاع التكنولوجيا ككل على مستوى العالم أيضًا للضغط مع ارتفاع عائدات السندات.

ويؤدي ارتفاع العائدات إلى الإضرار بأسهم النمو لأنها تقلل من القيمة النسبية للأرباح المستقبلية.

ويمثل سهم النمو سهمًا لشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية كبيرة ومستدامة التي من المتوقع أن تزيد إيراداتها وأرباحها بمعدل أسرع من متوسط الشركات الأخرى في الصناعة نفسها.

وعلاوة على ذلك، مع تزايد التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي العالمي المحتمل من الوباء، قد يتطلع المستثمرون إلى نقل محافظ الاستثمار بعيدًا عن التكنولوجيا، والتحول إلى مجالات أخرى، مثل الأسهم، التي تكسب مع تعافي الاقتصاد.





