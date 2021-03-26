استحواذ فيسبوك على Giphy يثير مخاوف بشأن المنافسة

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA أن استحواذ شركة فيسبوك على موقع الصور المتحركة الشهير Giphy – بقيمة تقدر بنحو 400 مليون دولار – يثير مخاوف بشأن الإعلانات الرقمية وتزويد مقاطع الفيديو القصيرة.

وأعلنت CMA أنها استكملت المرحلة الأولى من تحقيقها، الذي بدأ في 28 يناير، وقالت: إن Giphy تنافس مع فيسبوك خارج المملكة المتحدة في الإعلانات الرقمية من خلال شراكات مدفوعة مع علامات تجارية، مثل: Pepsi و Dunkin، قبل الصفقة، التي تم الإعلان عنها في شهر مايو من العام الماضي.

وأوضحت CMA أن موقع Giphy قد يكون لديه حافز أقل لتوسيع إعلاناته الرقمية إذا ظل مدمجًا مع فيسبوك، وتؤدي مثل هذه النتيجة إلى خسارة المنافسة المحتملة في السوق.

وتخطط هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الآن للانتقال في التحقيق إلى المرحلة الثانية، ما لم تقدم الشركات مقترحات ملزمة قانونًا تعالج مخاوفها المتعلقة بالمنافسة في أيام العمل الخمسة المقبلة.

وقال متحدث باسم فيسبوك: إن الشركة تستمر في التعاون مع تحقيق هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة.

ويقع المقر الرئيسي لكل من فيسبوك و Giphy في الولايات المتحدة، لكن يمكن للهيئة التحقيق في عمليات الاندماج عندما يبلغ حجم المبيعات السنوية للأعمال التجارية التي يتم الاستحواذ عليها 70 مليون جنيه إسترليني (88 مليون دولار) على الأقل، أو عندما يكون للشركات المدمجة حصة 25 في المئة على الأقل من أي سوق معقول.

ووجدت الهيئة دليلًا على أن موقع Giphy خطط لتوسيع الشراكات الإعلانية الرقمية إلى دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، وهذا مثير للقلق لأن فيسبوك تمتلك حصة تزيد عن 50 في المئة من سوق الإعلانات الرقمية البالغة قيمته 5.5 مليارات جنيه إسترليني.

وقالت CMA: إن شركات التواصل الاجتماعي التي تتنافس مع فيسبوك قد تخسر أيضًا إذا توقف Giphy عن تزويدهم بالصور المتحركة.

وبنى موقع Giphy قاعدة بيانات رقمية ومحرك بحث يسمح للأشخاص بمشاركة صور GIF إما من خلال موقع الويب أو التطبيق، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك وإنستاجرام وتويتر.

وقالت الهيئة: بصفتنا سلطة المنافسة في المملكة المتحدة، فمن مسؤوليتنا التأكد من أن الأسواق تظل قادرة على المنافسة.

وأضافت: من الأهمية بمكان أن نضمن ألا تستخدم فيسبوك موقعها القوي في السوق لخنق المنافسة، وإذا فشلت الشركات في معالجة مخاوفنا، فإننا نطلق مراجعة أكثر تعمقًا لضمان عدم خسارة المستهلكين والشركات.

وقال متحدث باسم فيسبوك: هذا الاندماج مفيد للمنافسة ولصالح كل شخص في المملكة المتحدة يستخدم GIPHY وخدماتنا – من المطورين إلى موفري الخدمات إلى صانعي المحتوى.





