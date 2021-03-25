Con Edison تعلن عن تطوير شاحنة الدلو الكهربائية

أعلنت شركة الطاقة الأمريكية Con Edison عن تطوير أول شاحنة دلو كهربائية بالكامل في الولايات المتحدة بالتعاون مع الشركات الكندية المصنعة Lion Electric و Posi-Plus، بحيث يتم تقديم الشاحنة العديمة الانبعاثات في العام المقبل.

وتعتبر الشاحنة الدلو رمزًا مميزًا للعمل الكهربائي، وتمثل الآن أحدث مركبة متعددة الاستخدامات للخدمة الشاقة تشهد تجديدًا كهربائيًا.

وقالت Con Edison في بيان صحفي: ستكون الشاحنة الكهربائية هي الأولى من نوعها على طرق الولايات المتحدة عندما تحصل عليها Con Edison في أوائل عام 2022، وتجري الشركة برنامجًا تجريبيًا مع الشاحنة قبل طرحها عبر أسطولها بالكامل.

وتقوم شركة Lion Electric المصنعة للمركبات الكهربائية للخدمة الشاقة ببناء الشاحنة جنبًا إلى جنب مع Posi-Plus، بحيث توفر Lion هيكلها الكهربائي بالكامل من طراز Lion8 ومحرك المعدات الهوائية، وتقوم Posi-Plus بتنفيذ شاحنة الدلو ومعدات الرفع.

وتحافظ الشاحنة العديمة الانبعاثات على القدرة على رفع العمال والمعدات إلى ارتفاعات تصل إلى 60 قدمًا.

وتعد شاحنات الدلو أداة مهمة لبناء الشبكة الكهربائية وصيانتها، وبالإضافة إلى ذلك، سوف تصبح أكثر حيوية في التطلع إلى المستقبل.

وتعتبر Con Edison واحدة من أكبر شركات الطاقة في الولايات المتحدة، وتخدم حاليًا منطقة نيويورك الحضرية بأكملها، وسيكون عام 2023 هو الذكرى المئوية الثانية لتأسيس الشركة.

وتمتلك Con Edison أكثر من 300 شاحنة دلو، ويمكن أن يؤدي إطلاق الشاحنة الكهربائية إلى تجديد الصناعة العملاقة إذا نجحت.

وستكون هذه الشاحنة الدلو الكهربائية من الفئة 8 قادرة على السفر ما يقدر بنحو 130 ميلًا بشحنة واحدة.

وعلاوة على ذلك، ستكون الشاحنات قادرة على تجديد بطارياتها في نحو ثماني ساعات باستخدام جهازي شحن من المستوى 2.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Con Edison في بيان: الشاحنات المتوسطة والثقيلة أكثر صعوبة في الكهربة من السيارات، لكن شراء أول شاحنة دلو كهربائية بالكامل يظهر أن السوق حقيقي ويتسارع.

وأضاف: بالرغم من صغر المدى في البداية، إلا أن هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة في رحلة Con Edison نحو كهربة الأسطول.

وقد ظهرت شاحنات البيك آب الكهربائية، والحافلات المدرسية الكهربائية، وحتى عدد قليل من الشاحنات الكهربائية ذات 18 عجلة، لكن ليس هناك شاحنات منصة العمل الجوية الكهربائية، المعروفة بالعامية باسم شاحنات الدلو.





