ويندوز 10 يحصل على أيقونات File Explorer جديدة

تمنح شركة مايكروسوفت File Explorer داخل نظام التشغيل ويندوز 10 إصلاحًا مرئيًا بأيقونات جديدة.

وبدأت شركة البرمجيات العملاقة بطرح نسخة تجريبية من ويندوز 10 تتضمن تغييرات على رموز النظام التي تجدها في File Explorer، بما في ذلك سلة المحذوفات ومجلدات المستندات والأجهزة، مثل محركات الأقراص.

وتقول (أماندا لانجوسكي) Amanda Langowski، رئيسة برنامج Windows Insider في شركة مايكروسوفت: تم إجراء العديد من التغييرات، مثل: اتجاه أيقونات المجلدات وأيقونات أنواع الملفات الافتراضية، وذلك لتحقيق تناسق أكبر عبر منتجات مايكروسوفت التي تعرض الملفات.

وأضافت: الجدير بالذكر أن مجلدات المستخدم ذات المستوى الأعلى، مثل: سطح المكتب والمستندات والتنزيلات والصور، لها تصميم جديد من شأنه أن يسهل تمييزها بلمحة.

وتلاحظ مايكروسوفت أيضًا أنه تم أيضًا تحديث رمز سلة المحذوفات – إشارة واضحة إلى بعض التغييرات التي حاولت الشركة إجراؤها على سلة المحذوفات في الماضي والتي لم تنجح بشكل جيد مع مستخدمي ويندوز.

وتعد تغييرات الأيقونات هذه طفيفة إلى حد ما في المخطط الكبير لنظام ويندوز، لكنها جزء من جهد أوسع داخل مايكروسوفت لتحديث ويندوز.

وكشفت عملاقة البرمجيات النقاب عن أيقونات نظام جديدة لنظام التشغيل ويندوز 10 في وقت سابق من هذا الشهر.

وقامت الشركة سابقًا بتحديث بعض أيقونات ويندوز 10 الخاصة بها العام الماضي بإصدارات ملونة، وقامت أيضًا بتعديل قائمة ابدأ لجعلها أكثر انسيابية.

وتخطط مايكروسوفت أيضًا لتجديد مرئي شامل لنظام ويندوز، تحت الاسم الرمزي Sun Valley.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة تفاصيل خططها المرئية والمزيد حول مستقبل ويندوز في الأشهر المقبلة كجزء من حدث إخباري مخصص.

وتصل تحديثات الأيقونات جنبًا إلى جنب مع بعض التعديلات على تخطيط File Explorer أيضًا.

وتضيف مايكروسوفت مساحة إضافية بين العناصر في File Explorer، وسيكون هناك وضع مضغوط للعودة إلى وضع File Explorer الكلاسيكي، ويعد العرض المحدث أكثر تحسينًا بالنسبة للشاشات العاملة باللمس ويكمل الأيقونات الجديدة.





