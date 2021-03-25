ميزة الذاكرة تحول مساعد جوجل إلى منظم أندرويد

تعمل شركة جوجل على ميزة جديدة لمساعدها الصوتي الذكي عبر نظام التشغيل أندرويد تسمى الذاكرة Memory، التي يمكن أن تحوله إلى منظم سهل الاستخدام.

وتتمثل فكرة ميزة الذاكرة في إمكانية حفظ محتوى الشاشة والصور والتذكيرات والأفكار والمزيد في مكان واحد، ومن ثم العثور عليها مرة أخرى من خلال وظيفة البحث الذكية.

ووفقًا للمعلومات، يمكنك تخزين العناصر في ميزة الذاكرة باستخدام أمر صوتي لمساعد جوجل أو استخدام اختصار الشاشة الرئيسية.

ويتضمن ذلك المقالات والكتب وجهات الاتصال والأحداث ورحلات الطيران والفنادق والصور والأفلام والموسيقى والملاحظات والصور والأماكن وقوائم التشغيل والمنتجات والوصفات والتذكيرات والمطاعم ولقطات الشاشة والشحنات والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية.

ويحفظ أيضًا لقطات الشاشة وعناوين URL والموقع والمعلومات الأخرى التي تحدث في السياق.

وبمجرد حفظ العناصر، ستتمكن من رؤيتها في موجز الذاكرة الموجود بجوار قائمة موجز Snapshot الحالية، وتظهر بترتيب زمني عكسي كبطاقات بعنوان ذكريات أقدم واليوم.

وبالنسبة لبعض عناصر Google Drive، مثل: المستندات أو جداول البيانات، تعرض البطاقة معاينة.

وبناءً على ما قمت بتخزينه، تتيح لك جوجل القيام بأشياء، مثل: البحث عن حالة الرحلة ومشاهدة المقطع الدعائي ووقت الطهي وتتبع الشحنة والمزيد، وإذا قمت بإنشاء أي تذكيرات، فيتم حفظها أيضًا في الذاكرة.

وتبدو ميزة الذاكرة وكأنها تطبيق تذكير صوتي مع إمكانية بحث متقدمة يمكن أن تساعد المستخدمين على البقاء منظمين بشكل أفضل.

ولا تزال الميزة قيد الاختبار، حيث تختبرها جوجل حاليًا مع الموظفين، لذلك لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد إطلاقها للجمهور أو حتى ما إذا كان سيتم طرحها للجمهور.

وركز الإصدار الأول من مساعد جوجل للهواتف على الأوامر الصوتية حتى أضافت جوجل في 2018 عناصر مرئية مستوحاة من Smart Display، مثل عناصر التحكم عبر الشاشة.

وفي العام الماضي، تمت إضافة موجز Snapshot لعرض التوصيات المخصصة والأحداث القادمة.

وتريد جوجل بشكل عام أن يكون المساعد أكثر ملاءمةً بالنسبة للهاتف والاستفادة منه، وميزة الذاكرة القادمة هي أهم مثال على هذا الهدف حتى الآن.





