مايكروسوفت تجعل دردشة Xbox Party مجانية

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تختبر حاليًا التغييرات المتعلقة بالألعاب المجانية، بما في ذلك القدرة على استخدام دردشة Xbox Party.

وتأتي معاينة Xbox Update الجديدة إلى حلقة Alpha Skip-Ahead، ويعني التحديث أن مالكي Xbox يمكنهم اللعب بالألعاب المجانية، بما في ذلك Fortnite و Call of Duty: Warzone و Apex Legends، دون اشتراك Xbox Live Gold.

ولطالما كانت سياسة مايكروسوفت نقطة ضعف لمستخدمي Xbox، وذلك لأن سوني ونينتندو لا تتطلبان اشتراكات في خدماتهما عبر الإنترنت لتشغيل الألعاب المجانية.

وتمت مشاركة ملاحظات إصدار Microsoft في تدوينة، وفيما يلي ملاحظات الإصدار جزئيًا: لم يعد هناك حاجة إلى عضوية Xbox Live Gold من أجل لعب الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين والبحث عن المجموعات والدردشة الجماعية عبر Xbox، ونحن نختبر هذه التغييرات قبل التوافر العام.

وتعد دردشة Xbox Party إضافة مفاجئة إلى خطط مايكروسوفت المعلنة لإزالة جدار الحماية للألعاب المتعددة اللاعبين المجانية.

وجاءت الإزالة بعد أن اضطرت مايكروسوفت إلى عكس مسارها بشأن رفع الأسعار المخطط له لعضوية Xbox Live Gold.

وأعلنت الشركة في شهر يناير أنها سترفع سعر الاشتراك إلى 60 دولار لمدة ستة أشهر، وتم انتقاد الأخبار عالميًا، ودفعت الكثيرين إلى الإشارة إلى أن السعر لم يكن عبثيًا فحسب، بل كان الاشتراك مطلوبًا لسبب غير مفهوم للحصول على ألعاب مجانية.

وأعادت عملاقة البرمجيات تسمية خدمة Xbox Live إلى Xbox Network، التي تعد جزءًا من تغييرات لوحة المعلومات التي تختبرها الشركة حاليًا.

وتتضمن أحدث معاينة Xbox Update العديد من التغييرات الأخرى، بما في ذلك البرامج الثابتة الجديدة لسماعة Xbox اللاسلكية الجديدة، التي تعمل على تحسين مستويات مراقبة الميكروفون، وإصلاح لمتصفح Edge، حيث لا يمكن للاعبين تحديد العناصر باستخدام ذراع التحكم.

وقالت مايكروسوفت: لا تزال هناك بعض المشكلات المعروفة، التي تحتاج إلى المزيد من الوقت لمعالجتها بشكل كامل، وإحدى المشكلات هي أن بعض المستخدمين أبلغوا أن الفأرة لا تعمل بشكل صحيح في Minecraft.

وتلاحظ الشركة أن بعض التحديثات التي تم إجراؤها في إصدارات أنظمة تشغيل المعاينة هذه تتضمن تحسينات في الخلفية تضمن جودة وثبات البنية لمنصات Xbox.

ومع هذه التغييرات قيد الاختبار حاليًا، فإن مايكروسوفت في طريقها نحو جعل منصتها عبر الإنترنت أكثر سهولة.





