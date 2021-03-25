شاومي تضيف عدسة سائلة إلى هاتف Mi Mix

يتضمن هاتف Mi Mix القادم من شركة شاومي كاميرا بعدسة سائلة، وقد شوقت الشركة لهذه الميزة عبر منشورات ضمن منصة التدوين الصينية Weibo.

وجرى تطوير العدسة داخليًا، ومن المفترض أن تحاكي كيفية عمل العين البشرية وكيف تركز فورًا على الأشياء على مسافات مختلفة.

وكما يوحي اسمها، تشتمل العدسة عادةً على طبقة من السائل، ويتم تغيير تركيز العدسة والبعد البؤري عن طريق تطبيق جهد كهربائي.

وتقول شاومي: إن العدسة تسمح لكاميرا واحدة بتولي زمام الأمور بالنسبة لكل شيء من التقريب إلى لقطات الماكرو بالإضافة إلى توفير الضبط التلقائي السريع، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف في 29 مارس.

وتطلق شاومي على هذه التقنية اسم Bionic Photography، وهي في الأساس سائل شفاف ملفوف بغشاء فائق الرقة يمكنه تغيير انحناء العدسة لتحقيق إعادة التركيز السريع وتقليل التشوه.

ووفقًا للمنشور الرسمي من الشركة، يتمتع هذا السائل بنفاذية عالية للضوء، وتشتت منخفض للغاية ومقاوم للغاية للعوامل البيئية.

وكانت العدسات السائلة موجودة منذ عدة سنوات، لكنها توجد عادةً في التطبيقات الصناعية حيث قد تبلى العدسات التقليدية ذات الأجزاء الميكانيكية المتحركة بسرعة كبيرة، لكن حجمها الصغير وتعدد استخداماتها يجعلها فرصة جذابة للهواتف الذكية.

ومن الناحية النظرية، يمكن لكاميرا واحدة مع عدسة سائلة أن تجمع بين العديد من الكاميرات الموجودة على ظهر معظم الهواتف الذكية الرائدة.

وبالإضافة إلى شاومي، كانت هناك شائعات العام الماضي بأن شركة هواوي تستكشف أيضًا استخدام التكنولوجيا في هواتفها الذكية.

وتبدو العدسة السائلة مناسبة لخط Mi Mix من شاومي، الذي يتميز ببعض التصميمات التجريبية الجميلة على مر السنين.

وفي عام 2018، كان Mi Mix 3 من أوائل الهواتف التي قدمت كاميرا ميكانيكية انزلاقية لصور السيلفي، وفي العام التالي، تم عرض Mi Mix Alpha، الذي كان يحتوي على شاشة ملفوفة حول الجهاز بأكمله تقريبًا.





