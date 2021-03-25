بناء سوني لإمبراطورية الأنمي توقف بسبب وزارة العدل

تعرضت آمال شركة سوني في بناء إمبراطورية الأنمي لعقبة بعد أن وسعت وزارة العدل الأمريكية مراجعتها لمكافحة الاحتكار بشأن استحواذ سوني المقترح على خدمة Crunchyroll من AT&T مقابل 1.175 مليار دولار أمريكي.

وتشير المعلومات إلى أن المراجعة، التي تسعى إلى تحديد ما إذا كانت الصفقة تمنح سوني هيمنة على بث الأنمي، يمكن أن تؤخر البيع لعدة أشهر ويمكن أن تقضي عليها أيضًا.

ويقوم محامو وزارة العدل بمراجعة الصفقة لمعرفة ما إذا كانت تمنح استوديوهات الأنمي اليابانية خيارات أقل لتوزيع العروض في الولايات المتحدة.

وتضيف المعلومات أن المراجعة قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر، وأنه إذا لم توافق الوزارة على الدمج، فيمكنها رفع دعوى قضائية لمنعه.

وأعلنت شركة Crunchyroll في شهر ديسمبر أن مجموعة Funimation Global Group من سوني تستحوذ على Crunchyroll.

وذكرت شركة سوني أن سعر الشراء سيكون 1.175 مليار دولار أمريكي، يتم دفعه نقدًا عند إغلاق الصفقة، التي لا تزال بانتظار الموافقات التنظيمية وغيرها من الشروط.

وقالت شركتا AT&T وسوني لوزارة العدل: إن Crunchyroll وإمبراطورية الأنمي الناشئة لشركة سوني هما مجرد خيارين من بين العديد من الخيارات المتاحة لصناع الأنمي لتوزيع عروضهم خارج اليابان.

ويعني التحكم في Funimation و Crunchyroll شيئًا واحدًا في سياق خدمات بث الأنمي في الولايات المتحدة، لكن مع كل الأشياء الأخرى التي تقوم بها Crunchyroll، يمكن أن يكون للشركة قدر كبير من السيطرة على الصناعة بأكملها.

وأفادت صحيفة نيكي آسيان ريفيو في شهر أكتوبر أن سوني كانت في مفاوضات نهائية للاستحواذ على Crunchyroll، وذكرت الصحيفة في ذلك الوقت أن سوني قد ينتهي بها الأمر بإنفاق أكثر من 100 مليار ين (957 مليون دولار).

وذكرت المعلومات في شهر أغسطس أن AT&T عرضت Crunchyroll على سوني مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي، ورفضت سوني السعر، الذي يقدّر فعليًا خدمة البث عند 500 دولار أمريكي لكل مشترك.

وحددت AT&T بعد بضعة أيام سعرًا مطلوبًا لا يقل عن مليار دولار أمريكي لبيعها لخدمة Crunchyroll، وعملت AT&T على تسويق الخدمة للعديد من المشترين المحتملين بخلاف سوني.

وتم إطلاق Crunchyroll في عام 2006 كخدمة بث تقدم الأنيمي دون إذن، وحصلت على 4.05 ملايين دولار أمريكي في جولة التمويل الأولى، وبدأت بترخيص البث في عام 2008.

واستحوذت مجموعة Chernin Group على حصة أغلبية في Crunchyroll في شهر ديسمبر 2013، وشكلت Chernin Group و AT&T المشروع المشترك Otter Media في عام 2014.

واستثمرت Otter Media نحو 22 مليون دولار أخرى في Ellation، الشركة الأم لشركة Crunchyroll، في شهر نوفمبر 2015، ومن ثم أعلنت AT&T في شهر أغسطس 2018 أنها استحوذت على Otter Media.

وكانت الخدمة قد وصلت إلى أكثر من مليون مشترك في شهر فبراير 2017، وأكثر من مليوني مشترك في شهر أكتوبر 2018، وأكثر من ثلاثة ملايين مشترك في شهر يوليو 2020، وأكثر من أربعة ملايين مشترك في شهر فبراير.





