الإعلان عن سلسلة Vivo X60 الرائدة بكاميرات Zeiss

أعلنت شركة Vivo عن أحدث هواتفها الرائدة عالمياً، سلسلة X60، بحيث إن النموذج الأعلى هو X60 Pro Plus، الذي يأتي أولاً إلى الهند، بينما يتم إطلاق X60 و X60 Pro أيضًا في المملكة المتحدة والعديد من الأسواق الأخرى.

وأطلقت Vivo سابقًا سلسلة X60 في الصين، لكن بمواصفات مختلفة تمامًا عن هذه النماذج العالمية الجديدة.

وتركز Vivo بشكل رئيسي عبر سلسلة X60 على الكاميرات، حيث بدأت الشركة شراكة جديدة مع Zeiss تقول: إنها تتضمن استخدام طلاء بصري T * ومحاكاة البوكيه الدائرية استنادًا إلى تصميم Biotar الكلاسيكي لصانع العدسات.

وتميل هذه الأنواع من التعاون إلى أن تكون ضجيجًا تسويقيًا أكثر من نقاط البيع الأصلية، لكن نتوء كاميرا X60 Pro Plus الهائل يبدو مبشرًا.

ويمتلك X60 Pro Plus كاميرا خلفية رباعية مكونة من عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung GN1، وعدسة فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت Vivo، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل بقدرة 2x، وعدسة تليفوتوغرافي من نوع Periscope بدقة 5 ميجابكسل بقدرة 5x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وبالنسبة لباقي المواصفات، فإن X60 Pro Plus يحتوي على معالج Snapdragon 888 ويأتي بنموذج جلد نباتي أزرق واحد مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين.

وهناك شاشة من نوع OLED بقياس 6.56 إنشات وبدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتبلغ سعة البطارية 4200 ميلي أمبير، ويتم شحنها بسرعة تصل إلى 55 واط، لكن لا يوجد شحن لاسلكي.

ويأتي X60 و X60 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل بقدرة 2x.

ويستخدم كلاهما معالج Snapdragon 870، الذي يقترن بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين على X60 Pro و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين على X60.

ويكلف X60 Pro Plus نحو 960 دولار، بينما يكلف X60 Pro نحو 690 دولار، في حين يكلف X60 نحو 580 دولار.

وتبدأ الطلبات الأولية اليوم، وتتوفر الهواتف في الثاني من شهر أبريل، ويتم الإعلان عن تفاصيل الإصدار في أوروبا والأسواق الأخرى لاحقًا.





