كيف يمكنك استخدام أي متصفح ويب في حاسوب كروم بوك؟

إذا كنت تستخدم حاسوب كروم بوك ستجد أن متصفح (جوجل كروم) Google Chrome هو متصفح الويب الافتراضي الذي يأتي مثبتًا سابقًا في الحاسوب، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أنه يجب أن يكون هو متصفحك الوحيد، حيث يمكنك تثبيت أي من متصفحات الويب الشائعة الأخرى، مثل: فايرفوكس أو مايكروسوفت إيدج واستخدامها بسهولة في حاسوبك.

فيما يلي سنتعرف على كيفية استخدام أي متصفح ويب في كروم بوك بدلًا من متصفح كروم الافتراضي:

أولًا: تثبيت إصدار أندرويد من المتصفح:

يعمل دعم أندرويد في نظام التشغيل (كروم أوإس) Chrome OS على تقديم مجموعة من خيارات متصفحات الويب الأخرى بدلًا من متصفح كروم الافتراضي، والخبر الجيد هو أنه يمكنك تثبيت أي متصفح ويب دون الحاجة إلى التعامل مع أي حلول بديلة من متجر جوجل بلاي.

حيث تقدم معظم إصدارات متصفحات أندرويد وضعًا لوحيًا يتيح لك تشغيلها بسهولة في شاشة كبيرة مثل تلك الموجودة في حاسوب كروم بوك، بالإضافة إلى ذلك تقدم معظمها خيار تحميل إصدارات سطح المكتب من مواقع الويب افتراضيًا، لذلك، لن تضطر إلى الاهتمام بتنسيقات الويب المصممة للهواتف والشاشات التي تعمل باللمس عند تشغيل تطبيق متصفح أندرويد في حاسوب كروم بوك.

وبينما يمكنك تثبيت أي متصفح أندرويد من اختيارك، إلا أن متصفح (Brave) هو الأفضل، حيث يأتي بواجهة مستخدم تشبه سطح المكتب مع صف من علامات التبويب وشريط عناوين في الأعلى تمامًا مثل أي متصفح تقليدي آخر، بالإضافة إلى ذلك، فهو متوافق مع نظام التشغيل Chrome OS حيث يمكنك تغيير حجم النافذة كما يحلو لك للقيام بمهام متعددة.

ثانيًا: تشغيل نظام لينكس في حاسوب كروم بوك:

لا تزال تطبيقات أندرويد تعمل بشكل أفضل مع الشاشات التي تعمل باللمس، وليس باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح، لذلك إذا كنت تريد تجربة تصفح يمكن مقارنتها بمتصفح جوجل كروم المثبت سابقًا في حاسوب كروم بوك الخاص بك، فيجب عليك تشغيل نظام Linux (الإصدار التجريبي) أولًا، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في حاسوب كروم بوك.



في قسم (Linux Beta) بالأسفل، اضغط على خيار (تشغيل) Turn on.

اتبع التعليمات التي تظهر في الشاشة لإعداد النظام في حاسوبك، ويمكن أن تستغرق عملية الإعداد 10 دقائق أو أكثر.



بعد تثبيته في الحاسوب، توجه إلى صفحة تنزيل المتصفح الذي ترغب في تثبيته.

ملاحظة: يتوفر من معظم المتصفحات الشائعة إصدار لينكس الذي يعمل بشكل جيد في حواسيب كروم بوك، حيث يمكنك تثبيت إصدار لينكس من متصفح فايرفوكس عبر هذا الرابط، أو متصفح مايكروسوفت إيدج عبر هذا الرابط، أو متصفح Brave عبر هذا الرابط.

الجدير بالذكر، أن الجانب السلبي الوحيد في إصدار لينكس من أي متصفح تقوم بتثبيته في حاسوب كروم بوك هو أنه لا يمكنك تعيينه كمتصفح افتراضي بدلًا من متصفح جوجل كروم، ولكن بدلًا من ذلك يمكنك تثبيته في صف التطبيقات الموجودة في أسفل الشاشة للوصول إليه سريعًا، من خلال الضغط على أيقونة المتصفح بزر الماوس الأيمن ثم اختيار (تثبيت) PIN من القائمة التي تظهر لك.





