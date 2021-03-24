Yahoo Plus منصة اشتراك تجمع علامات ياهو التجارية

تريد شركة الاتصالات العملاقة Verizon توسيع علامة Yahoo التجارية لتشمل جميع مواقع الويب التي تواجه المستهلك من خلال سلسلة جديدة من عروض الاشتراك المنظمة حول ما تسميه Yahoo Plus.

ولدى Verizon Media Group، قسم الإعلام في Verizon، نحو 3 ملايين شخص يدفعون مقابل الاشتراكات عبر محفظتها من المنتجات ذات الصلة بعلامة ياهو التجارية، مثل: Yahoo Fantasy و Yahoo Finance وغيرها.

وتهدف الخطوة الجديدة إلى إعادة تسمية معظم امتيازاتها الإعلامية بصفتها منتجات ياهو، والتركيز على بيع الاشتراكات لهذه المنتجات عبر محفظة اشتراك معاد تسميتها باسم Yahoo Plus.

وتقول (جوانا لامبرت) Joanna Lambert، رئيسة قسم المستهلك في Verizon Media Group: ياهو هي مستقبل علامتنا التجارية التي تواجه المستهلك.

وأضافت: بمرور الوقت، ننقل العلامات التجارية غير التابعة لياهو ونجعلها مركزية حول ياهو.

وقامت الشركة بتغيير علامتها التجارية الخاصة باستوديو الوسائط RYOT إلى Yahoo Ryot Lab، بالإضافة إلى علامتها التجارية النسائية Makers لتصبح Makers by Yahoo.

لكن المنافذ الإعلامية الأخرى، مثل: TechCrunch و AutoBlog و Engadget، لن تتم إعادة تسميتها أو تغيير علامتها التجارية.

وتم الآن دمج هذه العلامات التجارية المتخصصة عبر نظام ياهو في الفئات ذات الصلة، بحيث أصبحت MAKERS by Yahoo جزء من Yahoo Life، و Autoblog جزء من Yahoo Autos، و Engadget و TechCrunch جزء من Yahoo News و Yahoo Finance.

وكجزء من محفظة Yahoo Plus، تقدم ياهو العديد من الاشتراكات، بما في ذلك:

Yahoo Fantasy Plus: أدوات البحث والرؤى التجارية لألعاب Fantasy.

Yahoo Finance Plus: يقدم مستويات لمستثمري التجزئة (Plus Lite) والمتداولين المخضرمين (Plus Essentials).

Yahoo Mail Plus: بريد إلكتروني خالٍ من الإعلانات، بالإضافة إلى ميزات التخصيص.

Yahoo Plus Protect: حماية الأجهزة وخطط الدعم الفني بالتعاون مع Asurion، وهي شركة تأمين على الأجهزة.

ExtraCrunch: مجتمع للأعضاء فقط من TechCrunch يفرض رسومًا على المستخدمين للوصول إلى استبيانات المستثمرين وتحليل السوق ومقابلات الخبراء وما إلى ذلك.

وتقوم الشركة أيضًا بتجربة Tastemakers، الذي يمنح المستخدمين وصولاً مجانيًا إلى ميزات العلامة التجارية المميزة لاشتراك ياهو، مثل تقارير المستثمر.

وتعتبر الفكرة من وراء برنامج Tastemakers هي المساعدة في جذب المزيد من الأشخاص للاشتراك في منتجات ياهو.

ويتم في الوقت الحالي تقديم جميع المنتجات التي تحمل علامة ياهو التجارية كاشتراكات منفصلة، وقد تفكر الشركة في المستقبل في الجمع بينهما.

ومقابل كل اشتراك إضافي يشتريه المستخدم داخل Yahoo Plus، يحصل على خصم أكبر للآخرين، مما يسمح للمستهلكين بمزج الاشتراكات من أجل إنشاء تجربة اشتراك شخصية للغاية.

يذكر أن Verizon استحوذت على ياهو مقابل 4.48 مليارات دولار في عام 2017، وكانت الصفقة تهدف في ذلك الوقت إلى منح Verizon الكثير من البيانات حتى تتمكن من بيع إعلانات مستهدفة مقابل مجموعة كاملة من العلامات التجارية، بما في ذلك AOL، التي اشترتها في عام 2015 مقابل 4.4 مليارات دولار.





