KidiZoom PrintCam .. كاميرا فورية للأطفال تطبع الصور

أعلنت شركة VTech عن الكاميرا الفورية الجديدة للأطفال KidiZoom PrintCam التي تطبع الصور مقابل سنت واحد للصورة.

وكانت الكاميرات الرقمية للأطفال موجودة منذ فترة، لكن ليس هناك الكثير من الكاميرات الفورية للصغار التي تطبع الصورة على الفور.

ولطالما كانت النماذج المخصصة للكبار متاحة، لكنها كبيرة بالنسبة لأيدي الأطفال الصغار وحساسة جدًا لشيء من المحتمل أن يتم إسقاطه.

كما أن هناك مشكلة تتمثل في أن الأطفال يلتقطون الكثير من الصور مع الألعاب الجديدة، وتحتاج إلى دفع 0.75 دولار مقابل كل صورة.

وتزيل الكاميرا الفورية الجديدة KidiZoom PrintCam هذه المشكلة عن طريق خفض تكلفة كل صورة إلى سنت واحد فقط، بحيث يمكن لأطفالك التقاط أكبر عدد ممكن من الصور كما يريدون.

ومثل كاميرا KODAK Printomatic، فإن KidiZoom PrintCam عبارة عن كاميرا رقمية بها طابعة صور حرارية مدمجة تستخدم الورق الحراري الأرخص بكثير من الفيلم.

ويصبح الورق الحراري رخيص بشكل خاص عند استخدام KidiZoom PrintCam، التي تنتج صورًا بالأبيض والأسود فقط، وتفتقر هذه الصور إلى دقة الفيلم الفوري، ويميل ورق الصور إلى فقدان صورته بسرعة.

وتأتي KidiZoom PrintCam باللون الأزرق ويبلغ عرضها نحو ست إنشات وبسماكه إنشين، لذا فهي ليست صغيرة الحجم، لكن يمكن وضعها في الجيب.

وسيكون من السهل حملها بالنسبة لجمهورها المستهدف من الأطفال في سن الرابعة وما فوق، خاصةً مع قبضة اليد اليمنى السميكة.

ويعد التقاط صورة أمرًا سهلاً بدرجة كافية، إذ ما عليك سوى محاذاة اللقطة والضغط على المصراع، وتتم طباعة الصورة على ورق حراري في غضون 30 ثانية أو نحو ذلك.

وتنقلب العدسة لالتقاط صور السيلفي، كما أن الكاميرا مليئة بالمرشحات والإطارات لتزيين الصور، ويمكن نقل النسخ الرقمية إلى جهاز حاسب عبر USB لأغراض الأرشفة.

ويستمتع أطفالك بالتقاط الصور ووضعها في كل مكان، أو ربما يوزعونها على الأقارب في المرة القادمة التي تجتمع فيها أسرتك معًا.

وتخطط VTech لبيع KidiZoom PrintCam هذا الصيف مقابل 75 دولار، وهو ما قد يبدو مرتفعًا قليلاً وفي الواقع أغلى من كاميرا KODAK Printomatic بالألوان الكاملة، لكن عند النظر إلى سعر طباعة الصورة البالغ سنت واحد فإن السعر يصبح مقبولًا.





