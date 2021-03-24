Daymak تشوق لأسرع مركبة كهربائية ثلاثية العجلات في العالم

أعلنت شركة Daymak الكندية عن إطلاق حملة التمويل الجماعي لسيارتها الكهربائية Spirtus، حيث تهدف للوصول إلى 50000 طلب أولي من خلال مبيعات التجزئة وخطابات النوايا من الموزعين في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر Spiritus بمثابة مركبة كهربائية ذات 3 عجلات بمقعدين، وهي تسير مثل سيارات الكارتينغ الصغيرة وهي محملة بالتكنولوجيا، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السيارة في عام 2023.

وتنتهي الحملة بتاريخ 23 يوليو 2021، وتحافظ – عبر تقديم طلبك الآن – على سعرك وتوفر التكلفة الإضافية من سعر السيارة النهائي.

وتتضمن المركبة ألواح شمسية للشحن ونظام الكبح المتجدد، بالإضافة إلى الشاحن اللاسلكي الخاص بشركة Daymak.

وتأتي Spirtus بنسخة Deluxe، التي تبدأ من 19995 دولار، مع بطارية بقوة 36 كيلو واط في الساعة ويبلغ مداها 290 كيلومتر.

وهناك نسخة Ultimate، التي تبدأ من 149000 دولار، بهيكل من ألياف الكربون ونظام دفع رباعي وقدرات قيادة ذاتية وبطارية بقوة 80 كيلو واط في الساعة ومدى 480 كيلومتر وتسارع من 0 إلى 100 في 1.8 ثانية، مما يجعلها أسرع سيارة ثلاثية العجلات على هذا الكوكب.

ويقول (ألدو بايوتشي) Aldo Baiocchi، رئيس ومؤسس شركة Daymak: قطعت الشركة شوطًا طويلاً منذ أن بدأت العمل بمرآبي في عام 2001، وتمثل Spiritus حلم تحقق، وسيكون للحملة أرقام محدثة في الوقت الفعلي وتنتهي في 23 يوليو 2021.

وكان صانع السيارات الكهربائية الكندي Daymak يتطلع على مدى العقد الماضي إلى تغيير الأمور في مجال التنقل بجميع أنواع الإبداعات المثيرة للاهتمام، وتتضمن سلسلة Daymak Avvenire خمس مركبات فردية أخرى هي:

Terra: دراجة كهربائية مصممة للتعامل مع كل من الظروف على الطرق الوعرة والطرق العادية.

Foras: دراجة مصممة لإحداث ثورة في السفر.

Tectus: سكوتر التنقل الكهربائي بالدفع الرباعي وهو كهربائي بالكامل ومصمم لجميع أنواع الظروف الجوية والطرق.

Aspero: مركبة النقل المؤتمتة المغلقة ذات الوزن الخفيف.

Skyrider: سيارة كهربائية عالية الأداء قادرة على الطيران.





