نظارة آبل للواقع المختلط تأتي بوزن أقل من آيفون

بعد تقرير حديث يشير إلى أن نظارة الرأس للواقع المختلط التي يُشاع أنها تتميز بتتبع متقدم للعين، قال المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo في مذكرة بحثية أن شركة آبل تعمل على عدسة هجينة ذات طول بؤري قصير للغاية بهدف الحفاظ على وزن النظارة أقل من 150 جرام.

ويجعلها ذلك أخف بكثير من العديد من نظارات الرأس الأخرى في السوق، وقد يعني هذا الوزن الخفيف أنه من السهل ارتداء نظارة الرأس من آبل لفترات طويلة من الزمن.

ويؤدي وزن 150 جرام إلى جعل نظارة الرأس من آبل للواقع المختلط أخف وزناً من Oculus Quest 2 (503 جرام)، و Microsoft HoloLens 2 (645 جرام)، و Valve Index (809 جرام).

كما أنها ستكون أخف من Google Daydream View، وهي نظارة للرأس مصنوعة من القماش للواقع الافتراضي مصممة لحمل هاتفك، التي تزن 220 جرام.

ويمكن أن تكون نظارة الرأس أخف وزنًا من جهاز آيفون الخاص بك، وذلك بالنظر إلى أن هاتف iPhone 12 يزن 164 جرام.

وذكرت وكالة بلومبيرج في شهر يناير أن الجهاز، الذي قد يحتوي على ميزات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لن يتم إطلاقه حتى عام 2022 على الأقل.

وظهرت معلومات في شهر فبراير تدعم تقرير بلومبرج من خلال الإبلاغ عن إمكانية شحن الجهاز في وقت مبكر من العام المقبل.

ومن المفترض أن تأتي نظارة الواقع المختلط بنسيج شبكي في المقدمة وشرائط على غرار Apple Watch في الخلف.

وقد تحتوي نظارة الرأس، التي تحمل الاسم الرمزي N301، على شاشات 8K وتقنية تتبع العين وأكثر من عشرة كاميرات لتتبع حركات يدك والتقاط لقطات يمكن عرضها داخل نظارة الرأس.

وفي مذكرته البحثية الجديدة، ذكر المحلل كو أن الجهاز يحتوي على عدسات بلاستيكية بدلاً من الزجاج وبُعد بؤري قصير للغاية وشاشات Micro-OLED.

لكن نظارة الرأس قد لا تكون رخيصة، ومن الواضح أن شركة آبل ناقشت تسعيرها بنحو 3000 دولار، ويجعلها هذا أغلى بكثير من نظارة Oculus Quest 2 التي تبلغ تكلفتها 299 دولار، لكنها أقل تكلفة من نظارة HoloLens 2 البالغ سعرها 3500 دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج أن جهاز آبل قد واجه العديد من التحديات التطويرية، وبالنظر إلى مدى انتشار نظارة الرأس المشاعة، فإن هناك دائمًا احتمال أن تتغير التفاصيل حول الجهاز.

ومع ذلك، نقلت شركة آبل حديثًا (دان ريتشيو) Dan Riccio، رئيس أجهزتها السابق، إلى منصب يشرف على أجهزة AR و VR، مما قد يشير إلى التزام الشركة بإطلاق جهاز عاجلاً وليس آجلاً.





