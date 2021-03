منافس Clubhouse من فيسبوك قد يكون Messenger Rooms

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في شهر فبراير أن شركة فيسبوك تبني منتجًا منافسًا لمنتج Clubhouse، لكن كانت هناك أسئلة ظلت دون إجابة، مثل كيف يبدو هذا المنتج أو كيف يعمل.

ومع ذلك، تُظهر لقطات شاشة جديدة لمنتج صوتي عبر فيسبوك، لا يزال قيد التطوير، ما يبدو أنه تجربة بث صوتي مباشر يمثل امتدادًا لميزة Messenger Rooms الموجودة عبر فيسبوك، بدلاً من تجربة تطبيق مستقل.

وأكدت فيسبوك أن الصور هي أمثلة على جهود الصوت الاستكشافية للشركة، لكنها حذرت من أنها لا تمثل منتجًا مباشرًا في الوقت الحالي.

وقالت الشركة أيضًا: إن تفاصيل الشكل الذي قد يبدو عليه المنتج بناءً على هذه الصور ستكون غير دقيقة، حيث إن الميزات قيد التطوير وقد تختلف تمامًا عن المنتجات الحية.

وتساعد الصور في توضيح كيف تفكر فيسبوك في الصوت المباشر وأين يمكن أن تتناسب هذه التجربة الاجتماعية مع تطبيق فيسبوك الحالي.

ويمكن أن توفر ميزة Messenger Rooms في فيسبوك تجربة بث صوتي مباشر على غرار Clubhouse في المستقبل.

وتمت مشاركة الصور بواسطة مطور الهاتف المحمول (أليساندرو بالوزي) Alessandro Paluzzi، الذي صادف تطورات صوتية حية عبر فيسبوك وتجارب واجهة المستخدم ضمن التعليمات البرمجية لتطبيق Facebook Android.

وقال متحدث باسم الشركة معلقًا على الصور: عملنا على ربط الأشخاص من خلال تقنيات الصوت والفيديو لسنوات عديدة، ودائمًا ما نستكشف طرقًا جديدة لتحسين تلك التجربة للأشخاص.

ويتيح الإصدار التجريبي الحالي من Messenger Rooms للمستخدمين اختيار نوع الغرفة التي يريدونها في منافس Zoom عبر فيسبوك الذي تم إطلاقه لأول مرة في شهر مايو الماضي.

ويتيح أحد الخيارات غرفة صوت خاصة مع الأصدقاء، وآخر غرفة فيديو خاصة، بينما الخيار الأخير المسمى Live Audio يسمح للمستخدم ببدء بث صوتي فقط إلى غرفة مليئة بالمستمعين.

وتدعم ميزة Messenger Rooms ما يصل إلى 50 شخصًا، لكن لم يتم تصميمها لتقديم تجربة بث عامة.

ويحتوي إصدار فيسبوك حاليًا على واجهة تشبه تطبيق Clubhouse، حيث يتم عرض المتحدثين في أعلى قائمة المستخدمين، ويتم سرد المستمعين أسفل المتحدثين.

ويقول بالوزي: يمكن لأي شخص عبر فيسبوك الانضمام إلى البث دون الحاجة إلى فتح Messenger Rooms.

#Facebook keeps working on Audio rooms 👀

ℹ️ You will be able to choose between two types of audio rooms: Live Audio or (Private) Audio.

ℹ️ Live Audio rooms can be listened by anyone on Facebook. pic.twitter.com/4QUPIeW3hm

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 20, 2021