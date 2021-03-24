تعتبر ميزة (فقاعات الإشعارات) من أبرز الميزات الموجودة نظام التشغيل أندرويد 11، حيث تتيح لك الاحتفاظ بالمحادثات النشيطة في فقاعات عائمة تظهر في الشاشة الرئيسية، لتسهيل الرد على المحادثات المهمة والتفاعل معها، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.



إليك كيفية تفعيل ميزة فقاعات الإشعارات في هاتف سامسونج:

إذا كان هاتف سامسونج الخاص بك يعمل بإصدار واجهة المستخدم One UI 3 فيمكنك تنشيط هذه الميزة بسهولة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) settings في هاتف سامسونج.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات المتقدمة) Advanced settings.

اضغط على خيار (الإشعارات العائمة) Floating notifications ، ثم حدد خيار (فقاعات) Bubbles.

في المرة التالية التي تتلقى فيها إشعارًا من تطبيق مراسلة يدعم هذه الميزة -يمعظم التطبيقات تدعمها بالفعل – سترى رمزًا جديدًا في الجهة اليمنى من الشاشة، حيث يمكنك الضغط عليه لفتح المحادثة في شكل فقاعة.

بعد بدء المحادثة، يمكنك نقل الفقاعة إلى أي جانب من الشاشة، ثم النقر عليها لفتح المحادثة في النافذة العائمة.

بعد الانتهاء من الدردشة، ما عليك سوى سحب الفقاعة إلى أسفل الشاشة لحذفها.

الجدير بالذكر أن شركة جوجل قد أطلقت نسخة المعاينة الأولي للمطورين من الإصدار التالي من نظام أندرويد الذي يحمل اسم (أندرويد 12) Android 12 منذ أواخر شهر فبراير الماضي ومع أن جوجل اعتادت خلال العامين الماضيين أن تقدم نسخ المعاينة للإصدار الجديد وفق جدول زمني محدد.

ويأتي الإصدار الجديد من نظام التشغيل بالعديد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك ووفقًا للجدول الزمني الذي نشرته سامسونج سابقًا، سيتوفر إصدار واجهة (One UI 3.0) خلال عام 2021 لقائمة من هواتف سامسونج وأجهزة جالاكسي اللوحية التي تصل إلى أكثر من 40 جهازًا، منها: مجموعة كبيرة من هواتف سامسونج التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة.

وللتحقق من توفر التحديث في هاتفك، قم باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار (حول الهاتف) About Phone.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، إذا كان التحديث متاحًا لهاتفك ستجده، وهنا يمكنك الضغط على خيار (تنزيل الآن) Download Now.

بعد اكتمال التنزيل، ستظهر شاشة تخبرك بأن الإصدار الجديد جاهز للتثبيت، اضغط على (تثبيت التحديث)، وسيتم إيقاف تشغيل الهاتف وتشغيله مرة أخرى. ثم ستظهر شاشة توضح اكتمال التثبيت.





