تشير الأنباء إلى أن شركة كوالكوم تطور منصة ألعاب محمولة تعمل بنظام أندرويد وتشبه Nintendo Switch.

وتعمل منصة الألعاب المحمولة بواسطة رقاقات كوالكوم، ويمكن أن تصل إلى أرفف المتاجر بحلول العام المقبل.

ووفقًا للمعلومات، تحتوي منصة الألعاب المحمولة على متحكمات قابلة للفصل تشبه Joy-Con وفتحة بطاقة SD و أندرويد 12 و 5G وبطارية ضخمة بسعة 6000 ميلي أمبير.

وفي حين أن الأبعاد المادية غير واضحة، فإن الشاشة يمكن أن تكون بقياس 6.65 إنشات، وبدقة لا تقل عن 1080 بكسل (شاشة Nintendo Switch تأتي بقياس 6.2 إنشات وبدقة 720 بكسل).

وتبدو منصة الألعاب المحمولة وكأنها هاتف ذكي كبير متضمن متحكمات متصلة وتبريد نشط.

وبالرغم من أن جهاز Nintendo Switch يبدو هاتفًا عملاقًا أيضًا، لكنه يحتوي على مكتبة من الألعاب التي لا يستطيع أحد غيره تشغيلها، وهو أكبر ميزة تحسب له.

وهناك الكثير من تجارب الألعاب التي يمكن تجربتها عبر نظام أندرويد، بدءًا من المحاكيات القديمة إلى الألعاب، مثل Fortnite و Genshin Impact، لكن يتعين على كوالكوم إعطاء العملاء سببًا يجعلهم يلعبون هذه الألعاب عبر جهاز منفصل، بدلاً من هواتف الألعاب العاملة برقاقات كوالكوم والمزودة بأزرار مدمجة أو ملحقات التحكم.

وتريد كوالكوم أن يكون الجهاز متاح تجاريًا، ويحتمل أن يكون في متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركات الجوال.

ويبدو أن السعر المستهدف لمنصة الألعاب المحمولة هو 300 دولار، وهو سعر Nintendo Switch بالحجم الكامل.

ويكلف أرخص هاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 الرائد، Realme GT 5G، نحو 430 دولار، ويباع في الصين فقط.

ويعتقد أحد المصادر أن المنتج أقرب إلى التصميم المرجعي منه إلى أي شيء يمكن أن يصل إلى أرفف المتاجر.

وغالبًا ما يقوم صانعو الرقاقات، بما في ذلك كوالكوم، ببناء عينات من الأجهزة لمساعدة الشركات المصنعة الأخرى على تصميم أجهزة بالاعتماد على معالجاتها.

وفي بعض الأحيان، ينتهي الأمر ببيع هذه المنتجات المرجعية بواسطة شركات أخرى تحت علامات تجارية مختلفة، تُعرف باسم منتجات العلامة البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين المصادر قد يكون بسبب عدم اليقين من شركة كوالكوم نفسها، حيث يعتقد أن المصادر أن هذا المشروع ما يزال يفصله عام كامل على الإنتهاء، لذلك قد لا تعرف الشركة بعد على وجه اليقين ما تريده أن يصبح.

وسواء انتهى الأمر بالجهاز كمنتج أم لا، يبدو أن كوالكوم تقوم بتصميم وبناء جهاز ألعاب أندرويد مخصص في ظل زيادة الاهتمام بسوق الألعاب المحمولة.





