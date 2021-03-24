كل ما تريد معرفته عن الميزات الجديدة في تطبيق Google Lens

قامت شركة جوجل بتقديم العديد من التحسينات في واجهة نظام التشغيل أندرويد، ونسبة إلى هذه التحسينات أصبح تطبيق (عدسة جوجل) Google Lens الآن أكثر بروزًا وتكاملًا مع تطبيق (صور جوجل) Google Photos، حيث يمكنك الآن استخدام التطبيق لتحليل الصور ومعرفة الكثير من المعلومات عنها خاصة الصور التي تقوم بحفظها في تطبيق صور جوجل.

ما هي التفاصيل؟

يمكنك استخدام تطبيق (Google Lens) الآن مثل محرك البحث لاستخراج المعلومات ذات الصلة المخزنة في حسابك في تطبيق صور جوجل، حيث تعمل الأداة الجديدة على تعزيز المعلومات التي يمكن الحصول عليها من عرض عنصر واحد في تطبيق صور جوجل بعد الضغط على أيقونة تطبيق Google Lens والتمرير للأسفل وتوسيع نافذة المعلومات التي تظهر لك.

حيث ستجد في الواجهة المحسّنة، قسم جديد يُسمى (البحث داخل هذه الصورة) Search inside this photo الذي سيظهر فقط على الشاشة إذا قامت خوارزميات جوجل بتحليل الصورة، حيث يمكن أن يعمل هذا بشكل جيد في عدة سيناريوهات. على سبيل المثال: إذا كانت الصورة تحتوي على نص، سيقوم تطبيق Google Lens بتمييزه باللون الأزرق، وبعد ضغط المستخدم على النص الذي تم تمييزه، ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على خيار النسخ إلى تطبيق آخر، أو ترجمته، أو الاستماع إليه بصوت عالٍ، أو البحث.

الجدير بالذكر، أن جوجل قامت بتحسين واجهة نظام التشغيل أندرويد لجعل ميزات تطبيق Google Lens أكثر سهولة للتشغيل من خلال الرموز المفيدة التي ستجدها في الجزء السفلي من تطبيق صور جوجل.

بالإضافة إلى ذلك يُعد التطبيق أداة رائعة يمكنك استخدامها في التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) عبر مجموعة متنوعة من أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث تعد الواجهة المحسّنة في نظام التشغيل أندرويد خطوة أخرى في محاولة شركة جوجل لتوسيع مزايا التطبيق بعد جمعها بين ميزات الكاميرا والبحث.

بحيث نجد أن التغيير والتبديل في التطبيق سيجعله أكثر أهمية، حيث يمكن للمستخدمين الآن معرفة أن التطبيق سيقوم بتحليل الصور مباشرة أثناء تصفحها في تطبيق (صور جوجل)، علما أن هذه الميزات متوفرة في إصدار رقم 5.33 من التطبيق.



ويمكنك تحميل التطبيق الآن مجانًا لمستخدمي أندرويد من جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد من آب ستور.





