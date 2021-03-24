صفقة اليوم.. احترف لغة جافا وإطار Spring لتطوير التطبيقات مع خصم 96%

الحزمة الأساسية لاحتراف لغة جافا وإطار العمل سبرينج Mastering Java & Spring Framework Essentials Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 230.

المدة: 11 ساعة.

تعتبر لغة (جافا) Java واحدة من أكثر لغات البرمجة شيوعًا في العالم، خاصة فيما يتعلق بتطوير التطبيقات ومواقع الويب، حيث تحتل المركز الثاني في قائمة أكثر لغات البرمجة شيوعًا ، متفوقة على لغات أخرى، مثل: بايثون و(سي شارب) #C، و PHP، وغيرها، وذلك فقًا لتقرير مؤشر مجتمع البرمجة (TIOBE) لشهر مارس 2021.

كما تشتهر لغة (جافا) أنها واحدة من لغات البرمجة التي يسهل تعلمها، حيث إنها موثوقة وسريعة وآمنة، ومصممة للأغراض العامة، وقائمة على (البرمجة الكائنية التوجُّه).

كما يُعرف إطار العمل ( Spring Framework ) أنه أحد أكثر أطر تطوير التطبيقات شيوعًا في لغة جافا، وقد تم تصميمه لتبسيط تطوير (Java EE) وزيادة إنتاجية المطورين. لذلك يستخدمه ملايين المطورين حول العالم لبناء أكواد برمجية عالية الأداء وقابلة للاختبار وإعادة الاستخدام بسهولة.

يستخدم إطار (Spring) في تطوير أي تطبيق قائم على لغة جافا، حيث يسمح ببدء التشغيل السريع للتطبيقات، ومن السهل جدًا تشغيله ويقلل من عدد المشكلات المحيطة بتشغيل التطبيقات.



ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف الإصدار الثامن من لغة البرمجة جافا (Java 8) – الذي يتضمن ترقية ضخمة لنموذج برمجة جافا والمكتبات، ويتضمن ميزات للإنتاجية وأمان أفضل وأداء مُحسَّن – وذلك من خلال فهم المفاهيم الرئيسية، وأنواع الدوال والبيانات، وغير ذلك الكثير.

كما ستتعلم كيفية استخدام Java Lambdas – وهي واحدة من أهم الميزات التي تم توفيرها إبتداءً من الإصدار الثامن في جافا – لتقليل حجم الكود عندما تفعل Override للدوال، وكذلك كيفية استخدام Java Streams لبرمجة الواجهات الوظيفية.

تضم الحزمة أيضًا أكثر من دورة تدريبية حول كيفية استخدام إطار (Spring) لتطوير التطبيقات القائمة على لغة جافا، وذلك من خلال التعرف على خصائصه وميزاته، وفهم القدرة على استخدام XML، والتكوين القائم على التعليقات التوضيحية وجافا وفهم كيفية استخدام (Spring container) في تطبيقات جافا الحديثة.

كما ستتعرف على أسس منصة (Spring Boot) وتشغيلها، ثم ستتعلم كيفية استخدامها في بناء المشاريع وفحصها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عند اللزوم.

يستخدم إطار (Spring) عادةً لتسهيل تطوير التطبيقات المستندة إلى جافا واختبارها، حيث إنه يقلل من وقت التطوير ويزيد من إنتاجية الفريق. وبفضل (Spring Boot) من السهل تجنب الكثير من التعليمات البرمجية المعيارية والتعليقات التوضيحية وتكوين XML. وعلاوة على ذلك؛ يوفر الإطار خوادم HTTP مضمنة مثل: Tomcat أو Jetty.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.

مستوى الخبرة المطلوب: كل المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 800 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 24.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

JUnit & Mockito Unit Testing for Java Developers

Spring Boot Essentials

Mastering Spring Framework Fundamentals

Mastering Java 8 Fundamentals

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