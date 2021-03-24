سامسونج تسلم منتجاتها في أيرلندا عبر الطائرات المسيرة

أعلنت شركة سامسونج عن شراكة جديدة مع شركة التوصيل عبر الطائرات المسيرة Manna، وهي خطوة تشهد إتاحة التسليم عبر الطائرات المسيرة للعملاء في أيرلندا عند شراء أحدث مجموعة من أجهزة Galaxy، بما في ذلك S21 Ultra و Galaxy Buds Pro و Galaxy Tab S7 و Galaxy Watch 3 و Galaxy A Series.

وتعمل الخدمة الجديدة، التي تعد الأولى من نوعها لشركة سامسونج على مستوى العالم، على تسهيل تجربة عدم التلامس الشاملة لعملاء الشركة بدءًا من طلبهم الأولي عبر الإنترنت من خلال المتجر الإلكتروني في أيرلندا، ووصولاً إلى التنفيذ.

ويتم توفير الخدمة أولاً للعملاء المقيمين في (أورانمور) Oranmore مع حرص سامسونج و Manna على توسيع هذه الخدمة على الصعيد الوطني في المستقبل.

وتستخدم Manna طائرات مسيرة مصممة خصيصًا لتوصيل المنتجات مباشرة إلى منازل العملاء.

وتحلق الطائرات المسيرة على ارتفاع بين 50 و 80 متر وبسرعة تزيد عن 60 كيلومتر في الساعة، مما يتيح توصيلها إلى المنازل في أورانمور في غضون 3 دقائق.

وتعليقًا على الأخبار، قالت سامسونج: نبحث دائمًا عن طرق لتقديم ابتكارات ذات مغزى لعملائنا، لذلك نحن متحمسون حقًا لأن نكون أول شركة تقنية في أيرلندا تتيح منتجاتها لعملائها عبر الطائرات المسيرة.

وأضافت: تعتبر إمكانية توصيل المنتجات إلى العملاء في غضون ثلاث دقائق من مغادرة مركز الإرسال مثال رائع على الابتكار في الحركة، كما تعتبر تجربة العملاء الفائقة في صميم ما نقوم به.

ومع هذه الخدمة الجديدة، فإن سامسونج تحتضن ما تعتقد أنه سيكون مستقبل البيع بالتجزئة.

وقالت Manna: تعتبر هذه الشراكة مع سامسونج هي الأولى من نوعها في العالم، ونعمل حتى الآن مع Tesco والشركات المحلية لتوصيل مواد البقالة والأطعمة الساخنة والكتب ومستلزمات الصيدليات إلى الناس في المنطقة.

وأضافت: نحن ندرك أن إمكانات تطبيق توصيل الطائرات المسيرة هائلة، وتعد سامسونج واحدة من العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا والمعترف بها على نطاق واسع على مستوى العالم والتي تضع عملاءها دائمًا في المقدمة، ولهذا السبب نحن متحمسون للشروع في هذه الشراكة.

وسيكون خيار التسليم عبر الطائرات المسيرة متاحًا للعملاء المقيمين في أورانمور الذين يشترون جهاز Galaxy عبر موقع الشركة اعتبارًا من اليوم.





