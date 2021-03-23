Zeekr للسيارات الكهربائية من Geely تستهدف تيسلا

أعلنت جيلي Geely، الشركة الأم الصينية لشركة فولفو، عن إطلاق شركة حلول وتقنيات التنقل الكهربائي الجديدة المسماة Zeekr.

وبحسب ما ورد، تستثمر جيلي، وهي أكبر شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين، 300 مليون دولار في المشروع الجديد للبدء.

وتمثل Zeekr الخطوة الأحدث في سلسلة من الصفقات الخاصة بشركة جيلي، التي تشمل الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والشاحنات والشراكات مع الشركات الكبرى، مثل: بايدو وتينسنت وفوكسكون.

وقالت جيلي: إنه من المقرر طرح السيارات الأولى التي تحمل علامة Zeekr في الربع الثالث من عام 2021، وذلك بالرغم من أن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل أو مواصفات حتى الآن.

ومن المحتمل أن تدخل Zeekr في فئة السيارات المتميزة، مما يضع جيلي في منافسة مباشرة مع مرسيدس، التي تستثمر في هذا المجال أيضًا.

ووفقًا لوكالة رويترز، يتم بناء المركبات على هيكل مفتوح المصدر يسمى SEA، وتهدف العلامة التجارية إلى تقديم سيارة كهربائية جديدة إلى السوق كل عام في السنوات الخمس المقبلة.

وهناك تلميحات في وصف تجربة مستخدم Zeekr حول إستراتيجية المبيعات المباشرة إلى المستهلك من شركة تيسلا، وكذلك في عروض الشحن والخدمات.

ووفقًا لجيلي، تنشئ Zeekr نظامًا بيئيًا جديدًا يركز على الاندماج الكامل للمستخدم في النظام البيئي الفائق الجديد الذي يركز على الخدمة الكاملة لمتطلبات المستخدم مع الابتكار كنهج قياسي من حيث المبيعات والخدمة.

وقالت جيلي في مؤتمر صحفي: إن قرار إطلاق علامة تجارية جديدة جاء استجابة للطلب المتزايد على المركبات الكهربائية في الصين والأسواق الأخرى حول العالم.

وتنضم Zeekr إلى Volvo، التي هي في طور الانتقال إلى السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030، و Polestar، التي بدأت للتو بتسليم سيارة Polestar 2 و Lynk & Co، التي تركز على مشاركة السيارة بدلاً من الملكية.

وتخطط جيلي، التي تمتلك أيضًا ما يقرب من 10 في المئة من شركة دايملر، الشركة الأم لمرسيدس، لجمع 2.93 مليار دولار من بيع أسهم عامة في سوق STAR في شنغهاي.

ويتنافس صانعو السيارات في الصين إلى حد كبير في فئات الدخول والسوق الشامل، وذلك بالرغم من أن NIO تبيع سيارات كهربائية ذات أسعار أعلى.





